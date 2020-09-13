13 сентября - 256-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 109 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 13 сентября 2020

В этот день мир отмечает Международный день шоколада, День программиста, День осенних пирогов, День позитивного мышления, День рождения пенициллина, Международный день памяти жертв фашизма, Всемирный день журавля, День рождения бионики.

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В Украине - День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, в Казахстане - День семьи, в США - День закуски солениями, День борьбы с целиакией, День знакомства детей с кухней, День печенья с предсказаниями, День арахиса, в Латвии - День отца, в Германии - День Родины, День картофельных клецок, в США и Канаде - День дедушек и бабушек, в Бразилии - День алкогольного напитка «кашаса», в Австралии - День экологически устойчивого дома, в Румынии - Праздник сбора винограда, на Маврикии - День инженера, в Дании - День фьорда, в Туркменистане - День туркменского бахши, в Мексике - День памяти детей-героев, в Таджикистане - День мелиораторов, в Британии - День Роальда Даля.

Памятные даты 13 сентября, годовщины и события

В 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

В 1922 году был зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие – пенициллин. Доклад Флеминга «Культура пенициллина» особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья открытие не было интересно медикам. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался даже при кратковременном хранении. История пенициллина началась еще в 19 веке. В 1896 году итальянский врач Б.Гозио вывел первый в мире антибиотик, скорее всего, пенициллин, однако он не получил практического применения и был забыт. В 1913 году американские ученые У.Альсберг и О.Блек получили из гриба вида Penicillium пенициллиновую кислоту, обладающую противомикробными свойствами. Но война прервала их исследования. В 1928 году английский ученый бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

В 1958 году в Индийском океане, в территориальных водах султаната Оман, столкнулись на полном ходу два танкера с грузом сырой нефти - французский «Фернай Жильбер» и либерийский «Мелика». После сильного удара и последовавших за ним взрывов и пожара оба корабля затонули. Трагедия привела к гибели 21 человека.

13 сентября - День рождения бионики. Бионика (от греч. biōn – элемент жизни) – наука, граничащая между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками – электроникой, навигацией, связью, морским делом и др. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы. В наше время, по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера. Дата праздника неслучайная: 13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Ученые избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом – «Живые прототипы – ключ к новой технике».

В 1965 году в США вышел сингл «Yesterday» группы «Битлз».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 сентября чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В народе день назвали Куприянов, или Журавлиное вече. Начинался сбор клюквы. Клюкву еще называли журавлинкой, или журавлиной ягодой.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также занимать деньги - они перестанут водиться.

Приметы на 13 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- журавли низко летят – зима будет мягкой; высоко – суровой;

- журавли кричат - к дождю;

- новолуние – будет богатый урожай клюквы.

13 сентября именины

Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра.

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Автор: Нана Черная