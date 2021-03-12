12 марта - 71-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 294 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 12 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день ананаса, День компьютерного глюка, День Солнца-Земли, Международный день школьного питания, День свободы слова в интернете, Всемирный день против кибер-цензуры.

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В Китае – Дань посадки деревьев, в США - День девочек-скаутов, День шоколадного батончика «Milky Way», День Альфреда Хичкока, День второго имени, День дошкольника, День посадки цветов, День запеченных морских гребешков, на Маврикии - День независимости, в Замбии - День молодежи, в Габоне - День обновления.

Памятные даты 12 марта, годовщины и события

12 марта 1365 года был основан Венский университет – старейший университет Европы, третий после Карлова университета в Праге и Ягеллонского университета в Кракове, а также старейший университет в немецкоязычном пространстве. Его учредил герцог Австрийский Рудольф, а свое название Alma Mater Rudolphina получил благодаря своему основателю. Именно поэтому за Рудольфом IV закрепилось прозвище «Основатель». Вскоре после этого знаменательного события во время эпидемии чумы монарх безвременно скончался. В разное время в Венском университете учились и преподавали девять нобелевских лауреатов. Среди знаменитых выпускников - основоположник генетики Грегор Мендель, социалист Карл Каутский и композитор Густав Малер. В 1884 году из древнего монастырского помещения у городской стены учебное заведение переехало в специально построенное здание на бульварном полукольце Вены, Рингштрассе. Сегодня в университете учится около 92 тысяч студентов, что делает его крупнейшим по численности учащихся ВУЗом.

12 марта 1832 года на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца в Париже любители балета впервые увидели пачку. Она была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами. В этом балете главную партию романтичной «дочери воздуха» станцевала Мария Тальони, великая итальянская балерина, творчество которой оказало заметное влияние на развитие классического танца.

В 1911 году доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).

В 1912 году в США было основано движение «The Girl Guides» - впоследствии названное скаутским.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР – Доктрину Трумэна.

12 марта 1968 года Маврикий получил независимость от Англии, при этом оставшись в составе Британского Содружества. Двадцатью четырьмя годами позже, 12 марта 1992 года, была провозглашена Республика Маврикий. Маврикий - островное государство в Восточной Африке, расположенное в Индийском океане, в девятистах километрах к востоку от Мадагаскара. В начале 16 века, когда португальцы открыли остров Маврикий, он был необитаемым. Затем остров переходил из рук в руки - голландцам, французам, англичанам. Сегодня население Маврикия составляет чуть более миллиона человек - это индусы, африканцы, креолы и несколько тысяч французов, которые представляют все основные мировые религии. Экономика современного Маврикия основана главным образом на выращивании сахарного тростника, однако здесь развивается офшорный и банковский бизнес, а также туризм. Столица Маврикия – город Порт-Луи. К его достопримечательностям относится ипподром Марсово поле, колониальный дом-музей «Эврика» и ботанический сад имени сэра Сивусагура Рамгулама.

В 1974 году станция «Марс-6» села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 марта чтит память святого Прокопия Декаполита. В народе день называли «Прокопий», «Прокоп», «Дорогорушитель», «Дорогопрокопатель». Еще 12 марта пятый день Масленицы - «тещины вечерки». Зятья угощают своих тещ, выказывая свое уважение к матери жены.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу. А вот для рыбаков день удачный.

Приметы на 12 марта

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- на иве набухли почки – к богатому урожаю;

- верхушки ивы распустились - посевы будут хорошими.

12 марта именины

Именины у Прокопия, Тита, Сергея, Тимофея, Петра, Михаила и Степана.

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Автор: Нана Черная