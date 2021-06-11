11 июня - 162-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 203 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 11 июня 2021

В этот день в мире отмечаются День неукротимой страсти, День Жака-Ива Кусто, День вязаного граффити.

В США - День бракосочетаний, День «Делая жизнь красивой», День кукурузы в початках, День немецкого шоколадного торта, в Аргентине - День соседа, в Гондурасе - День студентов, в Канаде - День памяти шахтеров, на Гавайских островах - День короля Камехамеха, в Бразилии - День военно-морских сил, в Дании - День рождения принца-консорта Хенрика.

Памятные даты 11 июня, годовщины и события

В 1496 году Христофор Колумб - испанский мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году открывший для европейцев Новый Свет, - завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай. В своей последней, четвертой многомесячной экспедиции, во время которой он все же хотел найти новый путь от открытых им земель в Южную Азию, к источнику пряностей, Колумб тяжело заболел. В таком состоянии он был привезен в Севилью. Колумб не смог добиться восстановления дарованных ему прав и привилегий, а все деньги истратил на товарищей по путешествиям. 20 мая 1506 года в Вальядолиде Христофор Колумб произнес свои последние слова: «В Твои руки, Господи, я вручаю мой дух». Он скончался в этот же день, на 55-м году жизни.

Читайте такжеЦерковные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцВ 1580 году испанскими конкистадорами со второй попытки был основан Буэнос-Айрес.

В 1742 году Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Франклин - американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США. Он также один из разработчиков дизайна Большой печати США. Бенджамин Франклин - единственный из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, лежащих в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства. Портрет Бенджамина Франклина изображен на стодолларовой купюре федеральной резервной системы США с 1914 года. Вопреки распространенному заблуждению, Франклин никогда не был президентом США.

В 1842 году вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Кстати, жанр произведения автор сам обозначил как поэму.

11 июня 1889 года состоялась «мебельная» революция. Американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул. Открытие состоялось только по одной причине – началась глобальная индустриализация: люди потянулись в города, плотность населения увеличилась, а размеры жилья уменьшились. Вслед за этим «открытием» начался патентный бум: на диван-кровать, кресло-кровать, чемодан-бюро, дорожный сундук, трансформирующийся в кровать…

В 1930 году американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бартон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 м.

В 1955 году произошла самая большая авария в автоспорте - во время гонки «24 часа Ле-Мана» в результате столкновения крупные обломки гоночного автомобиля команды Mercedes влетели в толпу. Погибли 83 человека, включая гонщика Пьера Левега, 120 получили ранения. Но гонка не была остановлена. По официальным данным, это было сделано для того, чтобы уходящие зрители не заполнили дороги, и тем самым не помешали проезду карет скорой помощи. Через восемь часов после аварии команда Mercedes, лидировавшая в гонке (опережавшая команду Jaguar на два круга), отозвала машины.

В 1965 году английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

В 1990 году на территории Украинской ССР было установлено время второго часового пояса. То есть, «декретное» время, которое сравняло стрелки часов Киева и Москвы, упразднили и «московское время» - в Украине оно перестало действовать. Часы перевели еще на 1 час назад 30 сентября 1990-го. А вот «летнее» время сохранили, оно действует и сегодня.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 июня чтит память преподобной мученицы Феодосии Константинопольской, девы. В народе день назвали «Колосяница» - в это время начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит пришел срок посева гречихи. Отсюда еще одно название дня – «Гречишница».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя оставлять детей без присмотра, а мужчинам – работать в огороде и поле.

Приметы на 11 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много ржи – к хорошему урожаю белых грибов;

- день ясный – хорошая погода продлится долго.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная