11 декабря – 345-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 20 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 11 декабря 2020

В этот день мир отмечает Международный день гор, Международный день танго, Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годВ Израиле - Праздник свечей, в Британии - День рождественского свитера, в США - День государственности штата Индиана, День продавца, День колец из лапши, в Швейцарии - Фестиваль «Эскаляд», в Индии - День духовных практик «Утпанна Экадаши», в Малайзии - День султана Селангора, в Буркина-Фасо - День республики, на Мадагаскаре - День Четвертой республики, на Филиппинах - День провинции Пампанга.

Памятные даты 11 декабря, годовщины и события

11 декабря 1946 года при ООН был организован ЮНИСЕФ - «Чрезвычайный фонд защиты детей ООН». Он был учрежден в качестве временной вспомогательной организации для оказания помощи детям, в том числе пострадавшим в результате Второй мировой войны. В 1953 году ООН сделала организацию постоянной и расширила круг ее деятельности, а Фонд получил свое нынешнее наименование с сохранением первоначальной аббревиатуры UNICEF. В 1965 году Детский фонд ООН получил Нобелевскую премию мира.

11 декабря 1972 года экипаж «Аполлона-17» стал последним, кто ступил на лунную поверхность из людей. «Аполлон-17» был запущен 7 декабря 1972 года и вернулся на Землю 19 декабря. В команду космического корабля вошли командир Юджин Сернан, пилот командного модуля Роналд Эванс и пилот лунного модуля – первый ученый-космонавт, геолог Харрисон Шмит. В то время, как Эванс совершал витки вокруг Луны, Шмит и Сернан за время трех вылазок, длившихся по 7,2, 7,6 и 7,3 часа, собрали рекордные 110 кг лунной породы. Экипаж прошел на луноходе 34 км по долине Тельца, открыл в кратере Шорти так называемую «оранжевую грязь», представляющую собой оранжевые шарики из стеклоподобного материала, и оставил на лунной поверхности комплекс самого сложного оборудования. На сегодняшний день эта миссия остается последним пилотируемым полетом к Луне и последней высадкой людей на ее поверхность. Пластина, оставленная на лестнице нижней ступени Челленджера, гласит: «Здесь Человек завершил свое первое исследование Луны, декабрь 1972, н.э. Пусть дух мира, с которым мы прибыли, отразится в жизнях всего человечества». На пластине изображены два земных полушария и видимая сторона Луны, а также подписи Сернана, Эванса, Шмита и президента Ричарда Никсона.

В 2000 году в США началась регулярная эксплуатация высокоскоростных поездов «Acela Express».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 декабря чтит память мученика Иринарха Севастийского. Другие названия праздника: «Иринархов день», «Степаны зимние», «Птица сойка».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, лучше сдерживать свои эмоции и быть благоразумными. Постарайтесь не убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистью. А также не стоит занимать ничего соседям - можно отдать свое счастье.

Приметы на 11 декабря

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- вороны летают по небу - быть скорому снегопаду;

- вороны расселись по земле – к оттепели, а если сидят стаями на нижних ветвях или в самой кроне деревьев - быть ненастью с ветром.

11 декабря именины

Именины у Василия, Григория, Анны, Николая и Андрея.

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Автор: Нана Черная