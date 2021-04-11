Какой праздник 11 апреля 2021
В этот день в мире отмечаются День добрых дел, День трех драконов, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный день «Луи Луи».
В США - День домашних животных, День барбершоп-квартета, День сырного фондю, День 8-трековой кассеты, День подводной лодки, в Коста-Рике - День национального героя, в Перу - День детей, в Непале - Парад лошадей «Годе Джатра».
Памятные даты 11 апреля, годовщины и события
Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ 1079 году по приказу польского короля был казнен краковский епископ Станислав Щепановский, который позднее будет канонизирован и станет святым покровителем Польши.
В 1803 году французский министр иностранных дел Шарль Талейран предложил продать всю территорию Луизианы Соединенным Штатам.
В 1909 году был основан город, спустя год названный Тель-Авивом. Название Тель-Авив встречается в Танахе и буквально переводится с иврита как «холм весны».
11 апреля 1919 года при Лиге Наций была создана Международная организация труда (ILO), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, прав человека и прав в сфере труда. Это была первая межправительственная организация-комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства, содействия социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защите прав человека. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 году. Француз Альбер Тома был избран первым генеральным директором МОТ. Всего в ней было представлено 45 государств. В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН. МОТ – одна из старейших и наиболее крупных международных организаций, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. Штаб-квартира и исполнительные органы МОТ находятся в Женеве (Швейцария). Здесь же проводится Международная конференция труда.
В 1981 году во время гастролей в германском городе Фюрте заявили о своем невозвращении в СССР дирижер Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович - сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
В 2017 году прекратилась техническая поддержка операционной системы Windows Vista.
Какой сегодня церковный праздник
В старину в этот день отмечали праздник Берещенье. Его еще называли «День березы», «Весенняя березка», «Кирилл», «Иван-пустынник» «День святого Марка», «Марков день». Названия связаны с тем, что 11 апреля чтили память епископа Марка. Существует поверье, что в этот день у березы появляется живительная сила. Было принято просить Господа избавить больных от недугов.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также веселиться и пить крепкий алкоголь.
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