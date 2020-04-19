19 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

19 апреля – 109-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 256 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 19 апреля 2020

В этот день мир отмечает День подснежника, День велосипеда, День читателя этикеток и День врожденной диафрагмальной грыжи.

Читайте такжеВыходные на майские праздники: как будут отдыхать украинцыВ США празднуют День нидерландско-американской дружбы, День чеснока, День ликера «Амаретто», День сушки на бельевой веревке, День буженины с ананасами, в Бразилии - День индейцев, в Британии - День примулы, в Сьерра-Леоне - День республики, в Уругвае - День высадки тридцати трех патриотов.

Памятные даты 19 апреля, годовщины и события

В 1850 году Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала. Позже США решили строить его собственными силами.

В 1897 году был проведен первый Бостонский марафон.

В 1919 году Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.

В 1984 году официально был утвержден национальный гимн Австралии.

В 1987 году сериал «Семья Симпсонов» впервые появился в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».

В 2000 году в Центральной Румынии было открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 апреля чтит память Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. Евтихий на протяжении своей жизни исцелял людей и удивлял невиданными чудесами. В этот день люди обращали к святому молитвы о здоровье близких.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться с близкими.

Приметы на 19 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утки гнездятся в местах с большим количеством воды – жди засухи летом;

- тихий и солнечный день - яровые хорошо уродятся;

- туман – будет сухая погода до конца месяца;

- ветрено - урожая богатого не будет.

19 апреля именины

Именины у Мефодия, Евтихия, Платониды, Павла, Петра и Ивана.