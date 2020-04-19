19 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 19 апреля 2020
В этот день мир отмечает День подснежника, День велосипеда, День читателя этикеток и День врожденной диафрагмальной грыжи.
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Памятные даты 19 апреля, годовщины и события
В 1850 году Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала. Позже США решили строить его собственными силами.
В 1897 году был проведен первый Бостонский марафон.
В 1919 году Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.
В 1984 году официально был утвержден национальный гимн Австралии.
В 1987 году сериал «Семья Симпсонов» впервые появился в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».
В 2000 году в Центральной Румынии было открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 19 апреля чтит память Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. Евтихий на протяжении своей жизни исцелял людей и удивлял невиданными чудесами. В этот день люди обращали к святому молитвы о здоровье близких.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя ругаться с близкими.
Приметы на 19 апреля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- утки гнездятся в местах с большим количеством воды – жди засухи летом;
- тихий и солнечный день - яровые хорошо уродятся;
- туман – будет сухая погода до конца месяца;
- ветрено - урожая богатого не будет.
19 апреля именины
Именины у Мефодия, Евтихия, Платониды, Павла, Петра и Ивана.