13 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

13 апреля – 103-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 262 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 13 апреля 2020

В этот день мир отмечает День рождения троллейбуса и Всемирный день рок-н-ролла.

В Эквадоре празднуют День учителя, в Словакии - День несправедливо преследуемых, в Польше - День памяти жертв Катыни, в США - День персикового кобблера, День планирования обеда, День настольной игры Скрэббл, в Мьянме - Водный фестиваль.

Памятные даты 13 апреля, годовщины и события

В 1598 году состоялось подписание французским королем Генрихом IV Нантского эдикта. По сути это - предоставление свободы вероисповедания французским гугенотам. Таким образом, завершились религиозные войны во Франции.

Читайте такжеКогда Пасха в 2020 году в Украине: дата праздникаВ 1829 году английским парламентом был принят Акт об эмансипации, который предоставил свободу вероисповедания католикам.

В 1923 году состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона «Уэмбли».

В 1925 году состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт - Чикаго (США). Организатор - Генри Форд. Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

В 1928 году в Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».

В 1943 году был торжественно открыт в Вашингтоне Мемориал Томасу Джефферсону - третьему президенту США, «отцу-основателю» Соединенных Штатов Америки. Мемориал, спроектированный Джоном Поупом, построен в неоклассическом стиле. Установлен комплекс в Западном парке, на хорошо укрепленной дамбе, расположенной на Приливном бассейне реки Потомак, что находится недалеко от Белого Дома, здания Капитолия и других достаточно известных монументов и мемориалов. Вокруг дамбы цветут сакуры, которые были подарены Вашингтону властями японской столицы Токио еще в 1910 году. В самом центре мемориала разместилась статуя Джефферсона. Она выполнена в полный рост президента. На стенах, находящихся внутри мемориала, установлены панели, где высечены цитаты Томаса Джефферсона из его лучших работ.

В 1954 году Владимир Петров, советский дипломат в Канберре, получил политическое убежище в Австралии.

В 1962 году состоялось первое выступление «The Beatles» в «Star Club».

В 1970 году произошла авария в космосе - взрыв кислородного баллона на «Аполлоне-13».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 апреля чтит память преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В этот день молятся святому Ипатию, прося защитить от болезней. Святой славился чудесами исцеления и лечением слепых. Также он помогает женщинам излечиться от бесплодия, чтобы у матери было достаточно молока, а у роженицы - остановилось кровотечение. В народе день назвали «Огнище». 13 апреля было принято сжигать всякую рухлядь, дабы обезопасить дом от пожаров. Еще в этот день надо белить деревья и приводить в порядок сад, убирать в доме. Все, что подлежит ремонту, желательно исправить именно сегодня.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется пить алкоголь – последствия могут быть плохими, а также сажать растения - они не приживутся и завянут.

Приметы на 13 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- синее небо при безветренной погоде – ждите дождь;

- солнечно – лето будет теплым;

- прилетели птицы из теплых краев, но не щебечут – холод еще будет держаться;

- утром дождь – лето будет мокрым.

13 апреля именины

Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана и Иосифа.