9 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

9 апреля – 99-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 266 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 9 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день топ-менеджера, День финского языка, Всемирный день конкани и День рождения «веселящего газа».

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Памятные даты 9 апреля, годовщины и события

В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

В 1682 году французский исследователь Робер де Ла Саль провозгласил дельту реки Миссисипи владением короля Франции Людовика XIV, в честь которого и названа Луизиана.

В 1747 году в Лондоне по обвинению в государственной измене был казнен Саймон Фрейзер, 11-й лорд Ловат. Он стал последним человеком в Англии, приговоренным судом к обезглавливанию.

В 1799 году английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства «веселящего газа» (оксид азота).

В 1866 году в США заработал закон о гражданских правах, который предоставил всем жителям страны равные права (исключая индейцев, живущих в резервациях или на незаселенных территориях).

В 1963 году Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

В 1966 году Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков.

В 1970 году Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.

В 1989 году американец Дуглас Энгельбарт был удостоен почетного приза Массачусетского технологического института (500 тысяч долларов) за изобретение компьютерной мыши. Оно было сделано в 1968 году.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 апреля чтит память святой Матроны. А еще этот день называли - Матрена Полурепница. Крестьяне в этот день перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а крупные - переложить для лучшей сохранности соломой. Готовили еще из репы разные блюда, которые съедались за семейным столом. Святая Матрена считается заступницей добропорядочных и старательных хозяек. Чтобы в избе все было хорошо, а работа спорилась, обязательно женщины шли в храм и ставили святой свечку. В этот день можно использовать весеннюю талую воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться – долго не помиритесь.

Приметы на 9 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- иней и туман утром – год будет урожайным;

- сильно чирикают птицы - следующий день будет ясным.

9 апреля именины

Именины у Ефрема, Феодосия, Ивана, Александра и Павла.