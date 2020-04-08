8 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

8 апреля – 98-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 267 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 8 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день цыган, Международный день Будды, День рождения пожарной лестницы и День рисования птиц.

Читайте такжеЧистый четверг: дата, что нужно и нельзя делатьВ Японии празднуют Фестиваль цветов, в Канаде - День розового, в Кыргызстане - День сотрудников органов по контролю наркотиков, в США - День «Наше все», День эмпанады, в Таджикистане - День экономиста, в Хорватии - День национального парка «Плитвицкие озера».

Памятные даты 8 апреля, годовщины и события

В 1766 году в США была запатентована первая в мире пожарная лестница. Ее высота была чуть менее 10 метров. Рекорд же высоты современной пожарной лестницы был установлен в 2000 году автоподъемником марки F88HLA - 88 метров. Кстати, в том же 1766 году еще придумали не лестницу, а устройство для спасения из огня на высоте - в виде корзины на цепи. Запатентовал ее в Лондоне английский часовщик Дэвид Мари.

В 1820 году на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас нашел статую, известную ныне как Венера Милосская.

В 1847 году в Киеве были арестованы поэт Тарас Шевченко и историк Николай Костомаров за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.

В 1853 году был открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

В 1911 году голландский физик и химик Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости. В 1913 году он был удостоен Нобелевской премии.

В 1971 году вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, на котором были приняты цыганские гимн и флаг.

В 2014 году было объявлено об окончании технической поддержки Windows XP.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 апреля чтит Архангела Гавриила. В народе день назвали Гавриил Благовест. Праздник нужно провести в отдыхе и релаксе, можно уделить время медитации, спорту и йоге. Работать не возбраняется, но это будет напрасно потраченное время, к тому же, дела могут привести еще и к печальным последствиям.

Что сегодня нельзя делать

В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов - результат может быть неудачным. Нельзя завидовать и злословить.

Приметы на 8 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- зацвела черемуха – будет тепло, пора картофель высаживать;

- какой будет погода 8 апреля, таким будет и 8 октября;

- заморозки – весна будет холодной, лето придет еще нескоро.

8 апреля именины

Именины у Гавриила, Анны, Аллы, Ларисы и Василия.