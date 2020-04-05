Благовещение 2020 - категорические запреты, приметы и история праздника

С Днем Благовещения у славян связано множество примет, запретов и традиций.

В апреле православные отмечают один из важнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие славят возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и рождении ею спасителя – Иисуса Христа.

С Днем Благовещения у славян связано множество примет, запретов и традиций.

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Благовещение – история праздника

Согласно священному писанию, Дева Мария была воспитана в иерусалимском храме, куда ее по воле Бога в трехлетнем возрасте отдали родители - святой Иоаким и святая Анна.

В 14 лет Марии полагалось выйти замуж, и первосвященник храма, который знал о ее обете сохранить непорочность, в особом порядке избрал ей супруга-хранителя. Им стал Иосиф, плотник из Назарета.

В Доме у Иосифа Марии явился сам Архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть. Она выносит и родит богомладенца и спасителя – Иисуса Христа. Юная девушка приняла божью волю покорно.

Для верующих Благовещение символизирует воплощение Бога в мире смертных. Известно, что праздник Благовещения возник у христиан приблизительно в IV веке, а уже к началу VIII века стал для христиан восточного обряда одним из важнейших. Приблизительно в это же время его начали отмечать и в западной церкви.

Благовещение – приметы

У наших предков считалось, что на Благовещение в доме обязательно должно быть чисто. Это привлечет в дом благо и счастье. При этом, делать уборку непосредственно накануне Благовещения было нежелательно. Хозяйки убирались раньше, 4-5 апреля.

День накануне Благовещения считался нежелательным для работы, труда и весенне полевых работ. Вместо этого рекомендовалось провести его в молитвах. Чтобы очистить дом от скверных сил, в домах жгли свечи.

Погодные приметы на Благовещение позволяли определить, стоит ли ждать обильного урожая и какая погода будет на Пасху (Какое Благовещение, такая и Пасха).

Наши предки верили, что ветер или дождь на Благовещение сулят обильные урожаи пшенцицы, ржи и прочих злаков. Гроза на Благовещение, как считалось, сулит скорое и жаркое лето.

Благовещение – что нельзя делать

Благовещение – один из важнейших (двунадесятых) христианских праздников. В этот день запрещен физический труд, работа, стирка, шитье и уборка.

Разумеется, на Благовещение нельзя грешить: сквернословить, ссориться, обижать людей или животных, думать о плохом и желать кому-то зла.

В Благовещение соблюдается великий пост: нельзя есть мясные и молочные продукты. Однако рыба и морепродукты в этот день разрешены. Запрещено чревоугодие и употребление алкоголя.

В древние времена девушки на Благовещение не заплетали косы и не делали причесок.

Дурной приметой считалось давать что-то в долг на Благовещение.