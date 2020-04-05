5 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

5 апреля – 95-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 270 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 5 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день супа и День геолога.

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ Китае празднуют День чистоты и ясности, или Цин Мин, в США - День карамели, День глубокой пиццы по-чикагски, День батончиков с изюмом и пряностями, День изучения дорожной карты, День одуванчика, в Южной Корее - День посадки деревьев, в Палестине - День детей, в Туркменистане – День «Капля воды - крупица золота», в Казахстане - День миграционной полиции.

Памятные даты 5 апреля, годовщины и события

В 1722 году экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.

В 1772 году парижский парламент отказал драматургу Пьеру Бомарше в наследовании им крупной суммы денег, завещанной его компаньоном Пари-Дюверне.

В 1792 году Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.

В 1815 году началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Это - одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества. Объем лавы и пепла достиг 180 кубических километров. Погибли более 90 тысяч человек.

В 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения - прообраз велосипеда.

В 1895 году Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению в клевете маркиза Куинсберри, который обвинил писателя в гомосексуальности.

В 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. Они продлились до 15 апреля. Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский легкоатлет (тройной прыжок) Джеймс Конноли с результатом 13,71 м.

В 1913 году Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», давшую начало квантовой теории.

В 1955 году Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

В 1971 году рок-группа «Роллинг Стоунз» образовала собственную фирму грамзаписи - Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы - высунутый язык.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 апреля чтит память святого Никона. В народе день назвали Никонов. Говорили: «Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний». Обходили 5 апреля все источники и рядом с ними насыпали зернышки, хлебные крошки, семена льна и подсолнуха. Верили, что так удастся зазвать птиц. Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Чтобы выгнать из дома нечисть, 5 апреля использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно, если побелить печь.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в этот день ругаться и браниться.

Приметы на 5 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- теплый день, но ночью заморозки – в апреле будет хорошая погода;

- первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – будет холодное лето;

- ночью ясное небо со звездами – утром ожидайте заморозков.

5 апреля именины

Именины у Лидии, Никона, Василия, Ильи, Алексея, Сергея и Варвары.