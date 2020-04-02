2 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

2 апреля – 92-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 273 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 2 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день детской книги и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

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Памятные даты 2 апреля, годовщины и события

В 1792 году состоялось установление монетных номиналов денежной системы США (10-, 5- и 2,5-долларовых золотых орлов, а также серебряного доллара, полудоллара, 25-, 10- и 5-центовых монет).

В 1836 году состоялась свадьба Чарльза Диккенса и Катрин Хогарт. У супругов родились 10 детей, но брак был несчастливым - в 1858 он распался. Диккенс - английский писатель, романист и очеркист. Стал самым популярным англоязычным писателем еще при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века. Самые знаменитые романы Диккенса: «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Николас Никльби», «Дэвид Копперфилд», «Холодный дом», «Повесть о двух городах», «Наш общий друг», «Тайна Эдвина Друда».

В 1868 году в Англии произошла последняя публичная казнь женщины-убийцы - Френсис Киддер.

В 1912 году лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как «неопределенный».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 апреля чтит память мученицы Фотиньи. Она обратила многих в христианскую веру, за что трагически погибла – ее бросили в колодец. В народе день назвали Фотинья Колодезница. Считается, что вода, взятая из колодца 2 апреля, лечит от многих болезней.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела. Категорически запрещены ссоры в семье. Еще нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

Приметы на 2 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь - будет хороший урожай грибов;

- прилетели скворцы – пришла настоящая весна;

- много талой воды - много травы будет в мае;

- днем жарко, а ночью холодно - погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

2 апреля именины

Именины у Сергея, Виктора, Параскевы, Севастиана, Александры, Клавдии и Никиты.