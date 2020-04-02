2 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 2 апреля 2020
В этот день мир отмечает Международный день детской книги и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ Украине празднуют День кинолога, в США - День хорька, День примирения, День арахисового масла и желе, День буррито, в Индии - День явления Рамы, в Иране - День природы, в Таиланде - День охраны памятников старины, в Аргентине - День Мальвинских островов.
Памятные даты 2 апреля, годовщины и события
В 1792 году состоялось установление монетных номиналов денежной системы США (10-, 5- и 2,5-долларовых золотых орлов, а также серебряного доллара, полудоллара, 25-, 10- и 5-центовых монет).
В 1836 году состоялась свадьба Чарльза Диккенса и Катрин Хогарт. У супругов родились 10 детей, но брак был несчастливым - в 1858 он распался. Диккенс - английский писатель, романист и очеркист. Стал самым популярным англоязычным писателем еще при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века. Самые знаменитые романы Диккенса: «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Николас Никльби», «Дэвид Копперфилд», «Холодный дом», «Повесть о двух городах», «Наш общий друг», «Тайна Эдвина Друда».
В 1868 году в Англии произошла последняя публичная казнь женщины-убийцы - Френсис Киддер.
В 1912 году лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.
В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как «неопределенный».
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 2 апреля чтит память мученицы Фотиньи. Она обратила многих в христианскую веру, за что трагически погибла – ее бросили в колодец. В народе день назвали Фотинья Колодезница. Считается, что вода, взятая из колодца 2 апреля, лечит от многих болезней.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела. Категорически запрещены ссоры в семье. Еще нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.
Приметы на 2 апреля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- дождь - будет хороший урожай грибов;
- прилетели скворцы – пришла настоящая весна;
- много талой воды - много травы будет в мае;
- днем жарко, а ночью холодно - погода в ближайшее время будет теплой и ясной.
2 апреля именины
Именины у Сергея, Виктора, Параскевы, Севастиана, Александры, Клавдии и Никиты.