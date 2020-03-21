21 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

21 марта - 80-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 285 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 21 марта 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день леса, Всемирный день поэзии, Международный день Навруз, Международный день цвета, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день свободы образования, Всемирный день древесины, Международный день кукольника и Всемирный день квилтинга.

В Польше празднуют День прогульщика, в Австралии - День гармонии, в США - День хрустящего тако, День ароматов, День корн-дога, День французского хлеба, День этикета, День одиноких родителей, День сельского хозяйства, в Италии, Бельгии, Португалии, Лесото - День посадки деревьев, в Египте, Сирии, Иордании, Ливане, Палестине, ОАЭ - День матери, в Намибии - День независимости, в Тунисе - День молодежи, в Ираке - День весны, в ЮАР - День прав человека, в Грузии - День пограничника.

Памятные даты 21 марта, годовщины и события

В 1846 году бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.

Читайте такжеВыходные и праздники в апреле: сколько дней будут отдыхать украинцыВ 1908 году Анри Фарман стал первым в Европе пассажиром аэроплана, которым управлял Леон Делагранж.

В 1910 году в Одессе прошли первые публичные полеты летчика М. Ефимова на «Фармане-IV».

В 1922 году в Лондоне был открыт вокзал Ватерлоо.

В 1923 году в Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.

В 1924 году 24-летний физик Вольфганг Паули опубликовал статью, в которой сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.

В 1925 году в американском штате Теннесси был принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

В 1981 году в США был зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.

В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».

21 марта 2014 года представители Украины и Евросоюза подписали политический блок Соглашения об ассоциации с ЕС, ту часть документа, которая касается политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. 27 июня 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 марта отмечает Вербоносицу. Это большой славянский праздник, который имел магическое значение для наших предков. Приметы на 21 марта - это кладезь магии и способ исполнить желание. Принято было наломать веточек вербы с пушистыми «котиками», принести их в дом и поставить на видном месте. Считается, что верба 21 марта приносит удачу, здоровье и счастье. Вербные веточки обладают магической силой, они очищают жилище от всякой скверны, прогоняют ссоры, беды и несчастья. Если вербным веником 21 марта подмести пол в доме, то так выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы лихое не вернулось. По традиции хозяйки пекут особые весенние печенья – «жаворонки», в форме птичек. Их нужно раздавать детям. Считается, что если угостить ребенка в день весеннего равноденствия «жаворонком», то потом в семье будет мир, лад и достаток. Также «жаворонки» нужно подкидывать на улице к небу и ловить руками. Этот обычай привлекает в жизнь успех, легкость и радость.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя самому вербу сажать - это к смерти и несчастьям. Сегодня лучше не строить планы и не начинать новые дела, а то могут не осуществиться.

Приметы на 21 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный – лето будет урожайным, а год - сытым.

21 марта именины

Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана и Владимира.