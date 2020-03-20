20 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

20 марта - 79-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 286 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 марта Юлианского календаря. День весеннего равноденствия.

Какой праздник 20 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день счастья, Всемирный день сна, День Земли, Всемирный день лягушки, Всемирный день воробья, Международный день астрологии, Международный день без мяса, Всемирный день здоровья полости рта, Всемирный день театра для детей и молодежи, Всемирный день сторителлинга и Международный день франкофонии.

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Памятные даты 20 марта, годовщины и события

В 321 году римский император Константин I Великий повелел праздновать воскресный день (по древнеславянски «неделя»).

В 1792 году Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины.

В 1854 году в США была основана Республиканская партия.

В 1921 году в Канзас-сити был выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

В 1991 году 4-летний сын Эрика Клэптона Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры матери, расположенной на 53-м этаже. Памяти сына музыкант посвятил песню Tears in Heaven. Эрик Клэптон - британский рок-музыкант, командор ордена Британской империи, в 1960-е годы играл с блюз-роковыми группами John Mayall's Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней.

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Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 марта отмечает день Василия-Капельника. Также в этот день - весеннее равноденствие. Это очень энергетически сильный день, когда происходят чудеса. Приметы на 20 марта крайне важны для жизни. Обычно с этого дня начинаются весенние капели, из-за чего день так и прозвали. Также церковь 20 марта поклоняется иконе Богоматери «Споручница грешных». В этот день можно проводить любые обряды, ритуалы и заговоры - все они подействуют. Также принято гадать - на будущее. Нужно провести день торжественно, в веселье и радости, ведь как ты его проведешь, таким и будет весь год. Заговор для очищения дома от всего дурного нужно проводить как раз в день весеннего равноденствия.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя думать о плохом - сбудется. Нельзя также ссориться, ругаться и пребывать в дурном настроении.

Приметы на 20 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- если мороз, то будет еще 40 морозных дней.

20 марта именины

Именины у Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ксении, Емелиана, Надежды, Павла, Анны, Марии, Екатерины и Николая.