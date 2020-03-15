Тост за мужчин: подборка оригинальных поздравлений

Не знаете, как поздравить любимого, друга, коллегу, напарника? Тогда вы точно не ошиблись – в нашей подборке найдется тост, который подойдет, как для любого повода, так и для особенного человека!

День рождения это, Новый год, повышение на работе, сдача диплома или экзамена на права – поводы могут быть разные, но для каждого обязательно необходимо запастись оригинальным и запоминающимся тостом.

УНИАН подготовил для вас подборку подходящих и метких поздравлений мужчин в прозе и стихах.

Тосты за мужчин в прозе

Читайте такжеТост на крестины: подборка лучших поздравлений от крестной мамы и отцаЕсть мужчины, которые сильные. Есть мужчины, которые умные. Есть мужчины, которые сексуальные. Есть мужчины, которые деловые. А среди нас все мужчины сильные, умные, деловые и сексуальные. Так выпьем же за настоящих мужчин!

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Говорят, что идеальный мужчина – это тот, что не курит, не пьет, не играет в азартные игры, во всем соглашается с женщиной и выполняет все ее желания. Существуют ли такие? Сомнительно… Так давайте выпьем за наших мужчин, реальных и обладающих некоторыми слабостями!

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Давайте выпьем за мужчин, за всех вместе и за каждого в отдельности. Обычно говорят, что женщина – загадка, но, наверное, это говорят мужчины. Ведь для нас вы такие же непостижимые и непонятные. Порой мы не знаем, какого поступка от вас ждать, что ответить на ваш вопрос. Иногда мы на вас злимся и обижаемся, но всегда любим и уважаем. Вы неповторимые и интересные!

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Мальвина отвергла кобеля Артемона, плаксу Пьеро и сбежала от тирана Карабаса.

Мальвина полюбила простого, веселого парня Буратино и сделала из этого бревна – человека.

Редко встречаются девочки с голубыми волосами, так же редко, как и настоящие мужчины. Но нам повезло – сегодня они среди нас. Выпьем же за них!

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Что такое полтинник лет для настоящего мужчины? Да фактически ничего, копейки! И сегодня я предлагаю за это выпить! За настоящего мужчину, который встречает зрелость не немощной развалиной, а настоящим крепким дубом, способным простоять еще 100 лет!

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Наши женщины видимо забыли, что самое первое слово было сказано мужчиной. Выпьем же за то, чтобы женщины говорили больше, но первое и последнее слово всегда оставалось бы за мужчинами.

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У одного мудреца спросили: «Кого из ваших сыновей вы больше любите?».

«Того, кто держит слово, боится бесчестия и стремится к более высокому положению», – ответил он.

Выпьем же за настоящих мужчин – тех, кто верен своему слову, боится потерять честь и не стоит на месте!

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Читайте такжеТост на свадьбу - подборка красивых, коротких и оригинальных тостов на свадьбуЖелаю мужчинам быть слегка Казановами, стойкими и прочными, элегантными и обольстительными, богатыми и любящими женщин. Да здравствуют наши мужчины!

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Хочу выпить за наших мужчин, которых мы очень любим и ценим, без которых наша жизнь потеряла бы смысл и радость. Мы выбираем себе по жизни настоящих мужчин, которые умеют постоять за нас, которые умеют принимать важные решения, которые умеют нести ответственность за свои поступки, на которых можно положиться и которым можно доверять. Один известный человек сказал: «Настоящий мужчина состоит из мужа и чина».

***

Мужчина, склонивший голову перед женщиной, может увидеть намного больше, чем мужчина, смотрящий на нее свысока. Так выпьем за мужчин, преклоняющихся перед женщинами!

Тосты за мужчин в стихах

Я за мужчин произношу свой тост,

Пусть будут рядом вера и любовь,

И теплота пускай вас окружает,

И жизнь пускай в вас мужество вселяет!

За силу пью, за щедрость, доброту,

Носите в сердце вы всегда мечту!

***

Не толщиной штанов и кошелька,

Мы измеряем истинность мужчины!

Нам важно чтоб была верна рука,

И благородство с ползунков до седины!

Так выпьем же, за истинных мужей,

За тех, кому легко подставишь спину!

За великанов, а не за мышей,

Пьем мы до дна, а не до половины!

***

За тех, чей лик ласкает взор,

За нежный, милый разговор...

За очи их, за руки, плечи

За их улыбку в тихий вечер

За ночь, что так волнует кровь...

За их надежду и любовь

За нежность ласковой руки...

За нас короче мужики!

***

Будь таким, какой ты есть:

Для друзей – хорошим другом,

На работе – молодцом,

Дома – любящим супругом

И заботливым отцом!

***

Читайте такжеСегодня пятница - специальная подборка тостов для тёплой компании от УНИАНТы деликатным, тихим, милым

Слывешь среди своих друзей.

Не знаешь ты, какая сила

Есть в деликатности твоей!

Не любишь споров ты и прений,

Конфликтов или столкновений,

Ты все на свете объяснишь,

Собаку с кошкой примиришь

Или с Израилем Ливан...

За то и выпьем мы стакан!

***

Давай сьогодні мій коханий

Забудем ми усі образи.

Твій день народження настане,

Ти посміхнись мені одразу.

Тобі я хочу побажати,

Пошану мати від людей.

В біді сім'ю не залишати,

Найкращим бути для дітей.

***

За тебе коханний, я вип'ю вина,

За щастя твоє, подолаєм до дна.

Хай доля твоя, уквітчає барвінком,

І мужність твою, нездола поєдинком.

***

Нехай щастям іскриться будення,

І любов буде поряд, щоденно.

І дружина кохає безмежно,

Ваша доля, буде безбентежна.

***

Нехай здоров'я, щастя, радість

Будуть поруч кожну годину,

А суворе негоду

Стороною обводить вас.

І зморшки хай не старять.

Нехай не чіпає біда,

А природа нехай подарує

Життя довгі роки.

***

П'ємо за посмішки дівочі

І за серця палкі жіночі!

Й за ніжки файні тих і тих!

За наших – грішних і святих!

До дна!