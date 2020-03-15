Тост за мужчин: подборка оригинальных поздравлений
День рождения это, Новый год, повышение на работе, сдача диплома или экзамена на права – поводы могут быть разные, но для каждого обязательно необходимо запастись оригинальным и запоминающимся тостом.
УНИАН подготовил для вас подборку подходящих и метких поздравлений мужчин в прозе и стихах.
Тосты за мужчин в прозе
Читайте такжеТост на крестины: подборка лучших поздравлений от крестной мамы и отцаЕсть мужчины, которые сильные. Есть мужчины, которые умные. Есть мужчины, которые сексуальные. Есть мужчины, которые деловые. А среди нас все мужчины сильные, умные, деловые и сексуальные. Так выпьем же за настоящих мужчин!
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Говорят, что идеальный мужчина – это тот, что не курит, не пьет, не играет в азартные игры, во всем соглашается с женщиной и выполняет все ее желания. Существуют ли такие? Сомнительно… Так давайте выпьем за наших мужчин, реальных и обладающих некоторыми слабостями!
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Давайте выпьем за мужчин, за всех вместе и за каждого в отдельности. Обычно говорят, что женщина – загадка, но, наверное, это говорят мужчины. Ведь для нас вы такие же непостижимые и непонятные. Порой мы не знаем, какого поступка от вас ждать, что ответить на ваш вопрос. Иногда мы на вас злимся и обижаемся, но всегда любим и уважаем. Вы неповторимые и интересные!
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Мальвина отвергла кобеля Артемона, плаксу Пьеро и сбежала от тирана Карабаса.
Мальвина полюбила простого, веселого парня Буратино и сделала из этого бревна – человека.
Редко встречаются девочки с голубыми волосами, так же редко, как и настоящие мужчины. Но нам повезло – сегодня они среди нас. Выпьем же за них!
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Что такое полтинник лет для настоящего мужчины? Да фактически ничего, копейки! И сегодня я предлагаю за это выпить! За настоящего мужчину, который встречает зрелость не немощной развалиной, а настоящим крепким дубом, способным простоять еще 100 лет!
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Наши женщины видимо забыли, что самое первое слово было сказано мужчиной. Выпьем же за то, чтобы женщины говорили больше, но первое и последнее слово всегда оставалось бы за мужчинами.
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У одного мудреца спросили: «Кого из ваших сыновей вы больше любите?».
«Того, кто держит слово, боится бесчестия и стремится к более высокому положению», – ответил он.
Выпьем же за настоящих мужчин – тех, кто верен своему слову, боится потерять честь и не стоит на месте!
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Читайте такжеТост на свадьбу - подборка красивых, коротких и оригинальных тостов на свадьбуЖелаю мужчинам быть слегка Казановами, стойкими и прочными, элегантными и обольстительными, богатыми и любящими женщин. Да здравствуют наши мужчины!
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Хочу выпить за наших мужчин, которых мы очень любим и ценим, без которых наша жизнь потеряла бы смысл и радость. Мы выбираем себе по жизни настоящих мужчин, которые умеют постоять за нас, которые умеют принимать важные решения, которые умеют нести ответственность за свои поступки, на которых можно положиться и которым можно доверять. Один известный человек сказал: «Настоящий мужчина состоит из мужа и чина».
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Мужчина, склонивший голову перед женщиной, может увидеть намного больше, чем мужчина, смотрящий на нее свысока. Так выпьем за мужчин, преклоняющихся перед женщинами!
Тосты за мужчин в стихах
Я за мужчин произношу свой тост,
Пусть будут рядом вера и любовь,
И теплота пускай вас окружает,
И жизнь пускай в вас мужество вселяет!
За силу пью, за щедрость, доброту,
Носите в сердце вы всегда мечту!
***
Не толщиной штанов и кошелька,
Мы измеряем истинность мужчины!
Нам важно чтоб была верна рука,
И благородство с ползунков до седины!
Так выпьем же, за истинных мужей,
За тех, кому легко подставишь спину!
За великанов, а не за мышей,
Пьем мы до дна, а не до половины!
***
За тех, чей лик ласкает взор,
За нежный, милый разговор...
За очи их, за руки, плечи
За их улыбку в тихий вечер
За ночь, что так волнует кровь...
За их надежду и любовь
За нежность ласковой руки...
За нас короче мужики!
***
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
На работе – молодцом,
Дома – любящим супругом
И заботливым отцом!
***
Читайте такжеСегодня пятница - специальная подборка тостов для тёплой компании от УНИАНТы деликатным, тихим, милым
Слывешь среди своих друзей.
Не знаешь ты, какая сила
Есть в деликатности твоей!
Не любишь споров ты и прений,
Конфликтов или столкновений,
Ты все на свете объяснишь,
Собаку с кошкой примиришь
Или с Израилем Ливан...
За то и выпьем мы стакан!
***
Давай сьогодні мій коханий
Забудем ми усі образи.
Твій день народження настане,
Ти посміхнись мені одразу.
Тобі я хочу побажати,
Пошану мати від людей.
В біді сім'ю не залишати,
Найкращим бути для дітей.
***
За тебе коханний, я вип'ю вина,
За щастя твоє, подолаєм до дна.
Хай доля твоя, уквітчає барвінком,
І мужність твою, нездола поєдинком.
***
Нехай щастям іскриться будення,
І любов буде поряд, щоденно.
І дружина кохає безмежно,
Ваша доля, буде безбентежна.
***
Нехай здоров'я, щастя, радість
Будуть поруч кожну годину,
А суворе негоду
Стороною обводить вас.
І зморшки хай не старять.
Нехай не чіпає біда,
А природа нехай подарує
Життя довгі роки.
***
П'ємо за посмішки дівочі
І за серця палкі жіночі!
Й за ніжки файні тих і тих!
За наших – грішних і святих!
До дна!