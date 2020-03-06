6 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

6 марта - 65-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 300 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 6 марта 2020

В этот день мир отмечает Европейский день праведников и Международный день дантиста.

В США празднуют День отключения, День чизкейка с белым шоколадом, День замороженных пищевых продуктов, День платья, на острове Норфолк - День основания, на Гуаме - День Магеллана, в Гане - День независимости, в Монголии - День печати, в Канаде, США и Британии - День благодарности сотрудникам.

Памятные даты 6 марта, годовщины и события

Читайте такжеВеликий пост 2020: календарь питания по днямВ 12 году до н.э. император Август провозглашается Великим понтификом.

В 632 году состоялась последняя проповедь Мухаммеда.

В 1521 году Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.

В 1665 году в Лондоне вышел первый в мире научный журнал - «Философские труды Королевского общества».

В 1788 году состоялось прибытие Первого флота на остров Норфолк. Основание первых поселений для осужденных.

В 1790 году Джон Линвуд, дантист из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрел стоматологический бор.

В 1810 году Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.

В 1834 году в Канаде город Йорк был переименован в Торонто.

В 1853 году в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Читайте такжеВеликий пост 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой, календарь питанияВ 1857 году Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

В 1902 году был основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).

В 1924 году в Ватикане был установлен первый радиоприемник.

В 1930 году в Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища под маркой «Clarence Birdseye».

В 1938 году в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.

В 1964 году чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял другое имя - Мухаммед Али.

В 1967 году дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политическое убежище в посольстве США в Дели.

В 1970 году в Англии вышел последний сингл Битлз «Let It Be».

В 1980 году впервые членом Французской академии была избрана женщина - писательница Маргерит Юрсенар.

В 1985 году американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса.

В 1986 году автоматическая межпланетная станция «Вега-1», полет которой осуществлялся в рамках международного проекта «Венера - комета Галлея», выполнила программу исследований кометы Галлея.

В 1997 году Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 марта чтит память Тимофея-Весновея. Еще в юности он поставил себе за правило никогда не смотреть на женское лицо, и всю жизнь был верен обещанию. Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов. Говорили, что Тимофей Весновей – вестник теплых дней. Считалось, что именно 6 марта в березах начинает течь сок.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в этот день сажать растения или поливать их – все равно они расти не будут. Еще нельзя выпивать – последствия могут быть дурными.

Приметы на 6 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- если тепло - все следующие три месяца будут теплыми;

- дует восточный ветер – скоро наступит весна, южный – тепло придет с дождями, северный – к похолоданию.

6 марта именины

Именины у Феодора, Тимофея и Георгия.