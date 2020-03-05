Праздник 8 марта - история, традиции и кто придумал

8 марта принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными.

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.

История праздника 8 марта

Истоки Международного женского дня следует искать в древнеримской культуре, когда свободные женщины и девушки отправлялись за благословением к Богине Весте, они одевали свои лучшие наряды и самые дорогие украшения, чтобы продемонстрировать благоволение богов. А мужья и отцы одаривали их небольшими подарками в честь этого праздника.

Но настоящая история женского дня началась 8 марта 1857 года, когда работницы Нью-Йоркских фабрик вышли на демонстрацию за женские права: равную оплату с мужчинами и снижение рабочего дня с 16 часов до 10 часов. Кроме того, активистки постарались привлечь внимание общественности к вопросам женского образования, возможности голосовать и условиям труда. Именно тогда началась борьба женщин за свои права.

После этих демонстраций в университет впервые приняли девушку, а в мире начали появляться женские профсоюзы.

28 февраля 1908 года вновь начались забастовка нью-йоркских работниц, которые собрали на улицах более 15 000 недовольных женщин. А в 1909 американские социалисты приняли решение отмечать международный женский день в последнее воскресенье февраля.

В 1910 году Клара Цеткин инициировала появление Международного женского дня, когда женщины со всего мира могут собираться на митинги и демонстрации, чтобы привлечь внимание общественности к социальным проблемам и угнетениям с которыми они сталкиваются ежедневно.

Лишь в 1914 году Международный женский день начали праздновать 8 марта, а в 1975 году ООН провозгласило этот день - Днем борьбы за женские права.

Кто придумал 8 Марта

Версия социалисток. В далеком 1910 году американские социалистки встретились с Розой Люксембург и Кларой Цеткин. Произошло это на Второй международной конференции в Копенгагене. Там они и решили, что будут отмечать подобный праздник. Правда, тогда он назывался Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами.

Но дату для праздника выбрали не сразу, впервые в европейских странах Международный женский день отметили 19 марта 1911 года.

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Еще одна версия происхождения праздника: причиной его возникновения стали марши текстильщиц США, которые неоднократно выходили на улицы Нью-Йорка, требуя большей зарплаты и лучших условий труда для женщин.

По этой теории, в 1910 году 8 Марта стало праздником в Америке. Правда, почему было выбрано именно 8 число первого месяца весны - не объясняется.

Еще одна интересная история о том, почему именно 8 марта выбрали датой женского праздника: Клара Цеткин и Роза Люксембург решили, что цифра 8 наиболее напоминает женские формы. Потому и приняли решение назначить праздник на 8 число.

Традиции на 8 марта

Этот день принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными. Не обходится торжество без традиционных цветов для представителей прекрасного пола. Мужчины стараются уделить внимание каждой важной женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, любимой. В этот день ото всюду звучат комплименты и тосты.

Также, нередко в этот день женщины получают предложения руки и сердца, что делает этот день запоминающимся.

Но ведь всем известно, что для того, чтобы проявить внимание своей женщине, не нужен особый день - можно каждый день делать сказкой, как для девушки или жены, так для матери и сестры.