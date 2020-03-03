3 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

3 марта - 62-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 303 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 3 марта 2020

В этот день мир отмечает День ожидания чуда, Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя и Международный день слуха.

В США отмечают День государственного гимна, День глинтвейна, День мясной нарезки, в Египте - День спортсменов, в Грузии - День матери, в Японии - Праздник девочек (Хинамацури), в Кыргызстане - День Государственного флага, в Судане - День национального единства, в Малави - День мучеников, в Восточном Тиморе - День ветеранов.

Памятные даты 3 марта, годовщины и события

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В 1067 году Минск был впервые упомянут в летописях в связи с битвой на реке Немига.

В 1639 году колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда.

В 1802 году в венской газете было объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена. Последняя из них («quasi una Fantasia» op. 27) была потом названа Рельштабом «лунной».

В 1863 году Конгресс США принял постановление о насильственном переселении индейцев из штата Канзас в резервации.

В 1866 году в Киеве открылась публичная библиотека, ныне - Национальная парламентская библиотека Украины.

В 1875 году состоялась премьера в Париже оперы «Кармен» Жоржа Бизе, завершившаяся провалом.

В 1894 году в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.

Читайте такжеЦерковные праздники в марте 2020: православный календарь на месяцВ 1911 году произошел крупнейший обвал грунта объемом 2,2 млрд кубометров на реке Мургаб, в результате которого образовались естественная плотина и Сарезское озеро.

В 1919 году из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) была отправлена первая в мире международная авиапочта.

В 1923 в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник - «Time».

В 1944 году в Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.

В 1945 году открылась Львовская картинная галерея.

В 1947 году вступил в действие первый агрегат восстановленной после Второй мировой войны Днепровской ГЭС.

В 1955 году Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

В 2005 году Стив Фоссетт на самолете «Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer» совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва I Великого, Папы Римского. Он прославился своим миролюбием и действиями, направленными против различных еретических течений. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы. Подать милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите взамен.

Что сегодня нельзя делать

В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов - результат может быть неудачным. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Приметы на 3 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- очень сухо - к хорошему урожаю;

- звезды на небе мерцают - к холодам;

- бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.

- гром - к плодородию.

3 марта именины

Именины у Павла, Василия, Космы, Льва, Владимира, Анны и Виктора.