26 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

26 февраля - 57-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 308 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 26 февраля 2020

Читайте такжеМасленица 2020: приметы, обряды и строгие запретыВ этот день мир празднует Международный день неторопливости, Всемирный день фисташек и День стекломойщиков.

В Ирландии отмечают День отказа от курения, в США - День рассказывания сказок, в Азербайджане - День национальной скорби, в Канаде - День борьбы с хулиганством, в Кувейте - День освобождения.

Памятные даты 26 февраля, годовщины и события

В 1852 году британский фрегат «Биркенхед» затонул близ мыса Доброй Надежды, погибли 454 человека.

В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре придумал термин «микроб». Это он сделал по просьбе ученого Шарля Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.

В 1917 году в нью-йоркской студии фирмы «Victor» была записана первая джазовая грампластинка.

Читайте такжеПриближается восьмое марта: что подарить девушке, жене, мамеВ 1919 году в США, в штате Аризона, был основан Гранд-Каньон – первый национальный парк.

В 1930 году в Нью-Йорке был убит один из боссов американской мафии Том Рейн. Так началась крупнейшая в истории США война мафиозных кланов.

В 1935 году изобретатель, шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства «радар».

В 1954 году в США появилась первая фотонаборная типографская машина.

В 1955 году летчик-испытатель фирмы «Норт Америкен» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

В 1995 году потерпел финансовый крах один из старейших английских банков - «Бэрингс», основанный в 1762 Фрэнсисом Бэрингом. Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II.

В 2004 году парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 февраля чтит память святого Мартына, которому молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов. Принято было в этот день поминать умерших. Отправлялись на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим. Молодые супруги собирались 26 февраля на посиделки.

Еще 26 февраля – третий день Масленицы, он называется «Лакомка». Хозяйки готовят большое количество блюд и угощают ими всех, кто придет в гости. Первоочередным и основным блюдом, конечно же, остаются блины.

Что сегодня нельзя делать

Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.

Приметы на 26 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный - дни будут ясными, но мороз продержится еще довольно долго;

- снег не тает - весной ждите холодов, если снег тает - весна будет теплой;

- день пасмурный – весной будет холодно.

26 февраля именины

Именины у Зои, Фотинии, Светланы, Симеона, Стефана, Веры, Анны, Ивана, Михаила, Василия, Павла, Евгения и Владимира.