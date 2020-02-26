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26 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

05:56, 26 февраля 2020
Праздники
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В этот день мир празднует Международный день неторопливости / depositphotos.com

Какой праздник 26 февраля 2020

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В Ирландии отмечают День отказа от курения, в США - День рассказывания сказок, в Азербайджане - День национальной скорби, в Канаде - День борьбы с хулиганством, в Кувейте - День освобождения.

Памятные даты 26 февраля, годовщины и события

В 1852 году британский фрегат «Биркенхед» затонул близ мыса Доброй Надежды, погибли 454 человека.

В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре придумал термин «микроб». Это он сделал по просьбе ученого Шарля Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.

В 1917 году в нью-йоркской студии фирмы «Victor» была записана первая джазовая грампластинка / depositphotos.com

В 1917 году в нью-йоркской студии фирмы «Victor» была записана первая джазовая грампластинка.

Читайте такжеПриближается восьмое марта: что подарить девушке, жене, мамеВ 1919 году в США, в штате Аризона, был основан Гранд-Каньон – первый национальный парк.

В 1930 году в Нью-Йорке был убит один из боссов американской мафии Том Рейн. Так началась крупнейшая в истории США война мафиозных кланов. 

В 1935 году изобретатель, шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства «радар».

В 1954 году в США появилась первая фотонаборная типографская машина. 

В 1955 году летчик-испытатель фирмы «Норт Америкен» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

В 1995 году потерпел финансовый крах один из старейших английских банков - «Бэрингс», основанный  в 1762 Фрэнсисом Бэрингом. Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II.

В 2004 году парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида.

Какой сегодня церковный праздник 

Православная церковь 26 февраля чтит память святого Мартына / фото УНИАН

Православная церковь 26 февраля чтит память святого Мартына, которому молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов. Принято было в этот день поминать умерших. Отправлялись на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим. Молодые супруги собирались 26 февраля на посиделки.

Еще 26 февраля – третий день Масленицы, он называется «Лакомка». Хозяйки готовят большое количество блюд и угощают ими всех, кто придет в гости. Первоочередным и основным блюдом, конечно же, остаются блины.

Что сегодня нельзя делать

Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.

Приметы на 26 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный - дни будут ясными, но мороз продержится еще довольно долго;

- снег не тает - весной ждите холодов, если снег тает - весна будет теплой;

- день пасмурный – весной будет холодно.

26 февраля именины 

Именины у Зои, Фотинии, Светланы, Симеона, Стефана, Веры, Анны, Ивана, Михаила, Василия, Павла, Евгения и Владимира. 

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Теги: #праздники#календарь