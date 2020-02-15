15 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

15 февраля - 46-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 319 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 15 февраля 2020

В этот день мир отмечает Международный день детей, больных раком, и Международный день операционной медицинской сестры.

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Памятные даты 15 февраля, годовщины и события

В 1897 году Фердинанд Браун опубликовал схему осциллографа.

В 1902 году была открыта первая линия Берлинского метро, соединившая между собой Штралауэр Тор и Зоологический сад, с небольшим ответвлением на Потсдамскую площадь.

В 1922 году в Гааге было открыто первое заседание Международного суда.

В 1926 году была произнесена самая длинная в истории парламентская речь. Депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии говорил 11 часов.

В 1931 году вышел первый фильм о Дракуле.

Читайте такжеСо шпинатом, семгой и апельсином: оригинальные рецепты блинов на Масленицу 2020 (видео)В 1965 году в Канаде был введен новый флаг - красно-белый с кленовым листом.

В 1969 году Роберт Едвардс из Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

В 1971 году в Великобритании официально ввели десятичную систему мер и величин.

В 1978 году в Лас-Вегасе Леон Спинкс выиграл бой у Мухаммеда Али и завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории.

Какой сегодня церковный праздник

15 февраля христиане отмечают Сретение Господне, которое чествуют на сороковой день после Рождества Христова. В этот день в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются «громничными», их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защититься от грома. Если человек боится молнии, то свеча способна утолить страх. Еще православные в этот день чтут память священномученика Василия (Залесского), протоиерея.

Что сегодня нельзя делать

На Сретение нельзя ругаться и ссориться, нельзя убирать в доме, рукодельничать, нежелательно совершать далекие поездки - может случиться беда, еще нельзя заниматься гаданиями и ритуалами, пить спиртное.

Приметы на 15 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнечно – весна будет теплой;

- идет снег – весна будет затяжной и дождливой;

- если под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы;

- вода капает с крыш – будет затяжная весна;

- если нет солнца – ожидай суровых морозов.

15 февраля именины

Именины у Василия.