15 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 15 февраля 2020
В этот день мир отмечает Международный день детей, больных раком, и Международный день операционной медицинской сестры.
Читайте такжеБлины на Масленицу: рецепты, которые всегда получаютсяВ Афганистане празднуют День освобождения, в Японии - День обнаженных мужчин (Хадака Мацури), в США - День круглых леденцов, в Новой Зеландии - День барана, в Канаде - День национального флага, в Сербии - День государственности, в Сингапуре - День всеобщей обороны.
Памятные даты 15 февраля, годовщины и события
В 1897 году Фердинанд Браун опубликовал схему осциллографа.
В 1902 году была открыта первая линия Берлинского метро, соединившая между собой Штралауэр Тор и Зоологический сад, с небольшим ответвлением на Потсдамскую площадь.
В 1922 году в Гааге было открыто первое заседание Международного суда.
В 1926 году была произнесена самая длинная в истории парламентская речь. Депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии говорил 11 часов.
В 1931 году вышел первый фильм о Дракуле.
Читайте такжеСо шпинатом, семгой и апельсином: оригинальные рецепты блинов на Масленицу 2020 (видео)В 1965 году в Канаде был введен новый флаг - красно-белый с кленовым листом.
В 1969 году Роберт Едвардс из Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.
В 1971 году в Великобритании официально ввели десятичную систему мер и величин.
В 1978 году в Лас-Вегасе Леон Спинкс выиграл бой у Мухаммеда Али и завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории.
Какой сегодня церковный праздник
15 февраля христиане отмечают Сретение Господне, которое чествуют на сороковой день после Рождества Христова. В этот день в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются «громничными», их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защититься от грома. Если человек боится молнии, то свеча способна утолить страх. Еще православные в этот день чтут память священномученика Василия (Залесского), протоиерея.
Что сегодня нельзя делать
На Сретение нельзя ругаться и ссориться, нельзя убирать в доме, рукодельничать, нежелательно совершать далекие поездки - может случиться беда, еще нельзя заниматься гаданиями и ритуалами, пить спиртное.
Приметы на 15 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- солнечно – весна будет теплой;
- идет снег – весна будет затяжной и дождливой;
- если под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы;
- вода капает с крыш – будет затяжная весна;
- если нет солнца – ожидай суровых морозов.
15 февраля именины
Именины у Василия.