Как сделать валентинку своими руками

Лучшие идеи валентинок своими руками ко дню всех влюбленных.

Ко Дню святого Валентина влюбленные готовятся особенно: раскупают подарки в магазинах, прислушиваясь к пожеланиям партнеров. Однако главным атрибутом праздника является, конечно же, валентинка – открытка в форме сердечка с теплыми тематическими поздравлениями.

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Валентинку, сделанную своими руками, можно дарить и друзьям и близким, к которым испытываете искреннюю привязанность или сияющие лучи любви.

Для эскизов валентинки используйте картинку, пригодится для валентинки также шаблон – его можно приобрести в магазинах канцтоваров или изготовить заранее собственноручно.

Послание в конверте

Нанизывайте 6-8 сердечек на нитку и вложите в конверт. На каждом сердечке можно написать слова, которые потом сложатся во фразу. Главное – не перепутать начало и конец.

Валентинка с фото

Совместное счастливое фото может стать лучшей валентинкой ко дню всех влюбленных. Для изготовления нужно добавить в фотошопе ленту с пожеланиями, несколько сердечек и вставить все в симпатичную рамку; или собрать валентинку из фотографий.

Валентинка из кофейных зерен

Если ваш партнер обожает кофе, его порадует валентинка из кофейных зерен. Запеките в духовке (разогретой до 50 градусов) тесто из яблок, молотого кофе, корицы и эфирного масла, клея ПВА и крахмала. Главное, чтобы тесто имело форму сердечек. Полученные «листовки» нужно разукрасить акриловыми красками и целыми зернами кофе.

Объемная валентинка своими руками – самый оригинальный вариант поздравления.

Открытка-сердечко

Сложите пополам лист красного картона и вырежьте на нем одинаковые сердечки. Все сердечки сгибаем пополам и вклеиваем друг в друга на месте сгиба. Полученное объемное сердце приклеиваем к открытке.

Во внутрь открытки вклеиваем квадратный или прямоугольный лист белого картона для текста.

Валентинки со свечами

Наклейте на открытку четыре маленькие праздничные свечки и нарисуйте над ними волшебные сердечки красным цветом.

Валентинки с пуговицами

Возьмите лист плотного белого картона, заблаговременно обведите прозрачным клеем будущее сердечки и прикрепите к нему пуговицы красного и розового цветов.

Валентинка для любимого

Валентинки своими руками из бумаги можно дарить и партнерам в браке, ведь поздравительные открытки не ограничиваются их использованием только влюбленными, друзьями.

Валентинку в качестве открытки можно оформить как сердечко, конфеты или гаджеты.

В сети сотни предложений того, как сделать валентинку. Вот несколько идей ؘ– как сделать валентинку своими руками и как подписать валентинку.

Валентинки в небе

Возьмите лист плотного картона, сложите его пополам и обрежьте так, чтобы открытка была квадратной. Обклейте открытку извне и изнутри крафт-бумагой. Наклейте на внешней стороне вырезанные из бумаги облака и сердца, а также воздушные шары. Дорисуйте тонким маркером или фломастером корзины для воздушных шаров.

Букеты из сердечек

Для того, чтобы сделать валентинку своими руками оригинальную, скрепите вместе 6-8 сердец с помощью булавки. Полученный «цветок» цепляем к веточке, которой может стать проволока, коктейльная трубочка или реальная ветка дерева. Делаем 5-7 таких цветов для букета.