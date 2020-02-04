4 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

4 февраля - 35-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 330 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 января Юлианского календаря.

Какой праздник 4 февраля 2020

В мире отмечается Международный день борьбы с раковыми заболеваниями и Международный день безопасного интернета.

В Японии празднуют Риссюн, или Начало весны, в США - День домашнего супа, День создания вакуума, День фаршированных грибов, День Розы Паркс и День тренеров афроамериканцев, на Шри-Ланке - День независимости, в Анголе - День вооруженной борьбы.

Памятные даты 4 февраля, годовщины и события

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В 960 году Тай-цзу стал императором Китая. Это - начало правления династии Сун.

В 1169 году в результате землетрясения в восточной Сицилии погибли 15 тысяч человек.

В 1789 году Джордж Вашингтон был избран первым президентом США.

В 1824 году американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич в Бостоне представил публике резиновые калоши.

В 1941 году Рой Планкетт получил патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера - тефлона.

В 1945 году в Ливадийском дворце в Ялте открылась Крымская конференция. Главы стран победительниц во Второй мировой войне, или «Большой тройки», - Рузвельт, Черчилль и Сталин – обсудили вопрос глобального раздела мира.

В 1976 году в Гватемале произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 23 тысячи человек.

В 1977 году в результате аварии эскалатора в чикагском метро 11 человек погибли и 180 получили ранения. Это - крупнейший инцидент такого рода.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея. В юные годы он стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшего от неверия во Христа. По приданию, если на Тимофея приложить усилия в лечении грыжи, то болезнь удастся побороть. Еще этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе, семья будет дружная и прочная.

Что сегодня нельзя делать

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Приметы на 4 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- если днем светит солнце – ждите весну раньше;

- много снега на Тимофея – будет хороший урожай зерновых;

- если началась метель, то такая погода, по примете, продлится, как минимум, неделю.

4 февраля именины

Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.