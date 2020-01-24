Татьянин день-2020: красивые поздравления и яркие открытки с именинами

Веселые, восхитительные и оригинальные поздравления для всех Татьян в День ангела 25 января.

Ежегодно 25 января православная церковь отмечает День Татьяны. В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Татианы Римской.

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Согласно церковному преданию, святая Татиана жила в Риме во II-III веках, во времена жестоких гонений на христиан. Она подвергалась пыткам, но не отреклась от своей веры. В день казни мученицы верующие отмечают именины Татьяны.

Свой День ангела 25 января в целом отмечают все женщины по имени Татьяна. В Украине также именины Татьяны считаются неофициальным Днем студента.

Поэтому, сегодня не забудьте уделить внимание Татьянам и поздравить их с Днем ангела. УНИАН подобрал замечательные и оригинальные поздравления с Татьяниным днем на любой вкус.

Стихотворные поздравления с Днем Татьяны

***

В День Татьяны поздравленья

Я спешу вам донести,

Всем Танюшкам вдохновенья

Пожелать и доброты.

Будьте счастливы, Татьяны,

Не теряйте блеск и шарм.

Чтоб не знать вам лжи, обмана,

Избежать душевных ран.

Радости, любви, везенья,

Не попасть в судьбы ловушки.

Я желаю вам веселья.

Ну и с праздником, Танюшки!

***

У Татьяны именины,

И хочу я пожелать,

Чтоб квартиры и машины

Ей, как туфли, покупать.

Чтобы денег было море,

Чтоб как в масле сыр жила,

Никогда не знала горя

И счастливою была.

А еще я пожелаю

Ей любимой быть, друзья.

Я Татьяну поздравляю

С 25-м января!

***

С днем Ангела-хранителя

Татьяну поздравляем!

Счастья бесконечного

И радости желаем.

Красива, грациозна,

Безумно хороша.

Чистая, открытая

И добрая душа.

Будь игривой и открытой

Чаще улыбайся.

Влюбляйся, весело живи

И миром наслаждайся!

***

Поздравляю с Днем Татьяны!

И желаю, чтоб всегда

Быть тебе родной, желанной,

Не грустить чтоб никогда!

Пусть тебя оберегает

Ангел, милая Татьяна,

Все невзгоды отгоняя,

Он звездой твоею станет!

***

Танюша, желаю тебе много света,

Чтоб в этот чудесный, зимний денек,

Была ты теплом и любовью согрета,

Чтоб в глазках счастливый горел огонек!

Пускай будет все, что душа пожелает,

С улыбкой живи, с каждым днем расцветай!

Здоровья, удачи, пусть денег хватает,

Чтоб жизнь превратилась в чудеснейший рай!

***

С Днём Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Я бокал тебе вина,

В нём удачи чтоб сполна,

Женской нежной красоты,

Исполнения мечты.

Дней счастливых и уютных,

Ветерков в пути попутных!

Пей до дна напиток счастья,

Чтоб исчезли все ненастья.

Пусть всё ложится, случится,

Пусть любовь над всем свершится!

***

Грациозная, красивая,

Не найти в тебе изъяна,

Очень добрая, душевная

Ведь не даром ты — Татьяна!

Поздравляю с именинами

Пусть мечты все исполняются

И лишь добрые события

На пути твоем встречаются.

Ты во всем неповторимая

И достойна восхищения

Пусть успехом увенчаются

Все начала и стремления.

***

В день Татьяны вам желаем

Мы веселья и добра!

Всех Танюш мы поздравляем

С важной датой января!

Жизни школа — ваша сфера

Пусть же будет в ней сполна:

Красоты, тепла и мира!

И любви, что так важна!

***

Татьянин день. И пусть зима кружится,

Но на душе уютно и тепло,

Пускай тебе весна твоя приснится,

И улыбнется солнышко в окно,

Пусть белый снег покажется нежданно

Ковром из белых радостных цветов,

Пусть станет все прекрасным и желанным

И сотканным из грез, мечтаний, снов!

***

У Татьяны праздничек –

Ангельский денек:

Наливай-ка чайничек,

Кличь на огонек!

Я приду с мороза и

Поднесу цветы –

Хрупкими мимозами

Насладишься ты.

Милая и нежная –

Будь всегда такой!

Пусть любовь безбрежная

Дарит нам покой!

***

Я в Татьянин день желаю,

Чтобы жизнь легко текла:

Хоть крутая, хоть простая,

Но лишь к счастью чтоб вела.

Чтоб тебе везло по жизни

И карьере, и в любви.

Лишь приятные сюрпризы

Ты в судьбе своей лови.

***

День святой Татьяны – это праздник твой,

Именины радость пусть несут с собой.

Я желаю, чтобы было у тебя

Много в жизни света, счастья и тепла.

Пусть твой ангел с неба помогает жить,

Верною дорогой чтоб тебе ходить.

Будь всегда красивой, всюду успевай

И своей улыбкой души согревай

Поздравление Татьян с Днем ангела в прозе и картинках

***

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю море позитива, успехов в делах и умопомрачительных достижений в учёбе! Пусть молодость в вас, бьёт ярким фонтаном счастья и благополучия! Большой и светлой любви вам и нерушимой дружбы на века!

***

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

***

Всех наших Танечек с днем ангела, ангелы никогда не спят, но сегодня ваш активен особенно, пусть он бережет вас от всех невзгод и дарит только радостные моменты в жизни, пусть принесет на своих крыльях счастье любви и бесценность человеческого бытия!

***

Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!

***

От всей души поздравляю тебя с Днем ангела, с Татьяниным днем. Хочу пожелать тебе наслаждаться жизнью по полной программе, не знать бед, желаю огромного счастья, благополучия, позитивных эмоций. Пусть твои мечты исполняются, смело иди вперед и не оглядывайся назад. С праздником тебя!

***

Поздравляю с солнечным праздником — с Татьяниным Днём! Желаю, чтобы покровительница этого праздника хранила тебя и ограждала от всех неприятностей. Хотелось бы, что все дни были ярче солнца, настроение было лучистым, а все беды обходили твою жизнь стороной.

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - обрадует, когда ты будешь радоваться вместе с тобой радоваться.

***

Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.