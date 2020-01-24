Татьянин день-2020: красивые поздравления и яркие открытки с именинами
Ежегодно 25 января православная церковь отмечает День Татьяны. В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Татианы Римской.
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Согласно церковному преданию, святая Татиана жила в Риме во II-III веках, во времена жестоких гонений на христиан. Она подвергалась пыткам, но не отреклась от своей веры. В день казни мученицы верующие отмечают именины Татьяны.
Свой День ангела 25 января в целом отмечают все женщины по имени Татьяна. В Украине также именины Татьяны считаются неофициальным Днем студента.
Поэтому, сегодня не забудьте уделить внимание Татьянам и поздравить их с Днем ангела. УНИАН подобрал замечательные и оригинальные поздравления с Татьяниным днем на любой вкус.
Стихотворные поздравления с Днем Татьяны
***
В День Татьяны поздравленья
Я спешу вам донести,
Всем Танюшкам вдохновенья
Пожелать и доброты.
Будьте счастливы, Татьяны,
Не теряйте блеск и шарм.
Чтоб не знать вам лжи, обмана,
Избежать душевных ран.
Радости, любви, везенья,
Не попасть в судьбы ловушки.
Я желаю вам веселья.
Ну и с праздником, Танюшки!
***
У Татьяны именины,
И хочу я пожелать,
Чтоб квартиры и машины
Ей, как туфли, покупать.
Чтобы денег было море,
Чтоб как в масле сыр жила,
Никогда не знала горя
И счастливою была.
А еще я пожелаю
Ей любимой быть, друзья.
Я Татьяну поздравляю
С 25-м января!
***
С днем Ангела-хранителя
Татьяну поздравляем!
Счастья бесконечного
И радости желаем.
Красива, грациозна,
Безумно хороша.
Чистая, открытая
И добрая душа.
Будь игривой и открытой
Чаще улыбайся.
Влюбляйся, весело живи
И миром наслаждайся!
***
Поздравляю с Днем Татьяны!
И желаю, чтоб всегда
Быть тебе родной, желанной,
Не грустить чтоб никогда!
Пусть тебя оберегает
Ангел, милая Татьяна,
Все невзгоды отгоняя,
Он звездой твоею станет!
***
Танюша, желаю тебе много света,
Чтоб в этот чудесный, зимний денек,
Была ты теплом и любовью согрета,
Чтоб в глазках счастливый горел огонек!
Пускай будет все, что душа пожелает,
С улыбкой живи, с каждым днем расцветай!
Здоровья, удачи, пусть денег хватает,
Чтоб жизнь превратилась в чудеснейший рай!
***
С Днём Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Я бокал тебе вина,
В нём удачи чтоб сполна,
Женской нежной красоты,
Исполнения мечты.
Дней счастливых и уютных,
Ветерков в пути попутных!
Пей до дна напиток счастья,
Чтоб исчезли все ненастья.
Пусть всё ложится, случится,
Пусть любовь над всем свершится!
***
Грациозная, красивая,
Не найти в тебе изъяна,
Очень добрая, душевная
Ведь не даром ты — Татьяна!
Поздравляю с именинами
Пусть мечты все исполняются
И лишь добрые события
На пути твоем встречаются.
Ты во всем неповторимая
И достойна восхищения
Пусть успехом увенчаются
Все начала и стремления.
***
В день Татьяны вам желаем
Мы веселья и добра!
Всех Танюш мы поздравляем
С важной датой января!
Жизни школа — ваша сфера
Пусть же будет в ней сполна:
Красоты, тепла и мира!
И любви, что так важна!
***
Татьянин день. И пусть зима кружится,
Но на душе уютно и тепло,
Пускай тебе весна твоя приснится,
И улыбнется солнышко в окно,
Пусть белый снег покажется нежданно
Ковром из белых радостных цветов,
Пусть станет все прекрасным и желанным
И сотканным из грез, мечтаний, снов!
***
У Татьяны праздничек –
Ангельский денек:
Наливай-ка чайничек,
Кличь на огонек!
Я приду с мороза и
Поднесу цветы –
Хрупкими мимозами
Насладишься ты.
Милая и нежная –
Будь всегда такой!
Пусть любовь безбрежная
Дарит нам покой!
***
Я в Татьянин день желаю,
Чтобы жизнь легко текла:
Хоть крутая, хоть простая,
Но лишь к счастью чтоб вела.
Чтоб тебе везло по жизни
И карьере, и в любви.
Лишь приятные сюрпризы
Ты в судьбе своей лови.
***
День святой Татьяны – это праздник твой,
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
Много в жизни света, счастья и тепла.
Пусть твой ангел с неба помогает жить,
Верною дорогой чтоб тебе ходить.
Будь всегда красивой, всюду успевай
И своей улыбкой души согревай
Поздравление Татьян с Днем ангела в прозе и картинках
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Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю море позитива, успехов в делах и умопомрачительных достижений в учёбе! Пусть молодость в вас, бьёт ярким фонтаном счастья и благополучия! Большой и светлой любви вам и нерушимой дружбы на века!
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С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
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Всех наших Танечек с днем ангела, ангелы никогда не спят, но сегодня ваш активен особенно, пусть он бережет вас от всех невзгод и дарит только радостные моменты в жизни, пусть принесет на своих крыльях счастье любви и бесценность человеческого бытия!
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Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!
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От всей души поздравляю тебя с Днем ангела, с Татьяниным днем. Хочу пожелать тебе наслаждаться жизнью по полной программе, не знать бед, желаю огромного счастья, благополучия, позитивных эмоций. Пусть твои мечты исполняются, смело иди вперед и не оглядывайся назад. С праздником тебя!
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Поздравляю с солнечным праздником — с Татьяниным Днём! Желаю, чтобы покровительница этого праздника хранила тебя и ограждала от всех неприятностей. Хотелось бы, что все дни были ярче солнца, настроение было лучистым, а все беды обходили твою жизнь стороной.
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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - обрадует, когда ты будешь радоваться вместе с тобой радоваться.
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Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.