Рождество-2020: лучшие поздравления в картинках и стихах
Уже через несколько дней - во вторник, 7 января, православный мир будет праздновать Рождество Христово. Рождество - это один из самых главных праздников у христиан наряду с Воскресением Господним (Пасхой). Принято считать, что именно в этот день в человека воплотился сам Бог - Спаситель мира.
Несмотря на то, что до 7 января еще остается несколько дней, сегодня - самое время задуматься о поздравлениях с наступающим праздником для родных, близких, друзей и коллег. Именно для этого УНИАН собрал для вас подборку лучших поздравлений с наступающим Рождеством - в стихах и открытках.
Празднование Рождества
Иисус Христос родился в Вифлееме в период с 7 до 4 года до нашей эры. Это великое событие люди празднуют до наших дней как день Рождества Спасителя всего мира. Первыми, кто узнал о радостном событии, стали пастухи, которые увидели свет в небе. Таким образом Ангел Небесный возвестил о рождении Иисуса.
Примечательно, что год Рождества не назван в Евангелиях. Там лишь указан год начала общественного служения Иисуса - это произошло на 15-й год правления императора Тиберия. То есть, в 29-м году нашей эры.
Отдельно стоить отметить, что представители римско-католической церкви, а также протестанты празднуют Рождество 25 декабря - по григорианскому календарю.
Рождество-2020: основные традиции
Неотъемлемой традицией в праздновании Рождества является Святая вечеря в сочельник. В этот день - вечером 6 января принято готовить дома 12 различных блюд, среди которых обязательно должна быть кутья. По древней традиции, во время вечери в углу ставят дидух - крайний обжиночный сноп из овса, ржи, льна и пшеницы. Он должен находиться в помещении в течение недели. Согласно поверью, он приносит в дом уют и хорошее настроение.
Ужин в Святвечер начинается с молитвы и зажжения свечи на столе. Делается это в знак памяти о душах предков. В ужине принимает участие вся семья. Важно - если незадолго до этого в доме кто-то умер, ложку за столом ставят и для него.
Первым блюдом, которое дегустируют за ужином, является кутья.
В день Рождества есть традиция ходить на богослужение в церковь. Еще одной важной частью рождественских празднований стало колядование. То есть, исполнение поздравительных песен, которое совершают, как правило дети, ходя в гости в Святой вечер и после него.
Поздравления с наступающим Рождеством
Если что-то загадаешь
Накануне Рождества,
Все исполнится мгновенно,
Нет волшебней торжества,
Я тебя спешу поздравить
С этим праздником святым,
Он придет к нам очень скоро,
Счастье вместе будет с ним!
***
С наступающим святым вас Рождеством,
Когда сил небесных правит торжество,
Пусть он вечером придет в ваш дом везеньем
И сошедшим с высоты благословеньем.
Пусть всегда царит уют в душе и сердце,
Для тепла всегда открытой будет дверца,
Верьте искренне в добро и в чудеса,
Пусть семью хранят навеки небеса!
***
Рождество уж скоро наступает,
Пусть чудом наполняются сердца!
Я от души вас нежно поздравляю,
Уже слышны повсюду голоса.
Пускай очаг ваш никогда не остывает,
И греет душу в зимнюю метель.
А ангелы хранят, оберегают,
И стелют белую и мягкую постель.
Здоровья крепкого и сил в мороз январский,
Пусть жизнь вас холит и лелеет навсегда.
Рождественских подарков самых разных
И не стучится никогда в ваш дом беда.
***
С Рождеством Христовым! Пусть весь мир не будет суровым,
Чтоб не знать и не встречаться
Боли и страданья.
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Э тот вечер так тих и таинствен.
Целый мир озарён волшебством.
Поздравляю тебя, моя милая,
Со Святвечером и Рождеством!
Будет тихим уютом рождественским
Пусть окутана наша семья,
Пусть здоровыми будут и умными
Наши дочери и сыновья!
***
Вот наступает Рождество,
И в душах наших волшебство.
Хочу желать я всем добра,
Здоровья, мира и тепла.
Свечу поставим у иконы,
Оставим Господу поклоны.
Пусть будет счастья полон дом,
Всегда тепло чтоб было в нём.
***
Вот Рождество уж на пороге.
Пройдут пусть мимо все тревоги.
Вас поздравляю я сердечно.
Пускай жизнь будет безупречна.
Пусть Господь Бог вас защищает
От всех невзгод и от всех бед.
Желаю Вам любви и счастья,
Желаю жить еще сто лет.
***
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
***
Скоро праздник к нам придет,
Подожди немножко,
Тихо-тихо рождество
Постучит в окошко
Ведь почти уже Иисус
Маленький родился,
В ожидании его
Мир развеселился!
***
С Рождеством Христовым наступающим
Всех поздравить наступил черёд!
Пусть всё будет просто потрясающим:
Снег и радость, счастья новый взлёт!
Пусть в сердцах надежда просыпается,
Пусть веселье сладко бьёт в висках.
Всё, наверно, только начинается —
Новый год и новый свет в глазах!