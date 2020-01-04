Рождество-2020: лучшие поздравления в картинках и стихах

Рождество Христово православный мир будет праздновать 7 января. Накануне - вечером 6 числа - отмечают Святвечер.

Уже через несколько дней - во вторник, 7 января, православный мир будет праздновать Рождество Христово. Рождество - это один из самых главных праздников у христиан наряду с Воскресением Господним (Пасхой). Принято считать, что именно в этот день в человека воплотился сам Бог - Спаситель мира.

Несмотря на то, что до 7 января еще остается несколько дней, сегодня - самое время задуматься о поздравлениях с наступающим праздником для родных, близких, друзей и коллег. Именно для этого УНИАН собрал для вас подборку лучших поздравлений с наступающим Рождеством - в стихах и открытках.

Празднование Рождества

Иисус Христос родился в Вифлееме в период с 7 до 4 года до нашей эры. Это великое событие люди празднуют до наших дней как день Рождества Спасителя всего мира. Первыми, кто узнал о радостном событии, стали пастухи, которые увидели свет в небе. Таким образом Ангел Небесный возвестил о рождении Иисуса.

Примечательно, что год Рождества не назван в Евангелиях. Там лишь указан год начала общественного служения Иисуса - это произошло на 15-й год правления императора Тиберия. То есть, в 29-м году нашей эры.

Отдельно стоить отметить, что представители римско-католической церкви, а также протестанты празднуют Рождество 25 декабря - по григорианскому календарю.

Рождество-2020: основные традиции

Неотъемлемой традицией в праздновании Рождества является Святая вечеря в сочельник. В этот день - вечером 6 января принято готовить дома 12 различных блюд, среди которых обязательно должна быть кутья. По древней традиции, во время вечери в углу ставят дидух - крайний обжиночный сноп из овса, ржи, льна и пшеницы. Он должен находиться в помещении в течение недели. Согласно поверью, он приносит в дом уют и хорошее настроение.

Ужин в Святвечер начинается с молитвы и зажжения свечи на столе. Делается это в знак памяти о душах предков. В ужине принимает участие вся семья. Важно - если незадолго до этого в доме кто-то умер, ложку за столом ставят и для него.

Первым блюдом, которое дегустируют за ужином, является кутья.

В день Рождества есть традиция ходить на богослужение в церковь. Еще одной важной частью рождественских празднований стало колядование. То есть, исполнение поздравительных песен, которое совершают, как правило дети, ходя в гости в Святой вечер и после него.

Поздравления с наступающим Рождеством

Если что-то загадаешь

Накануне Рождества,

Все исполнится мгновенно,

Нет волшебней торжества,

Я тебя спешу поздравить

С этим праздником святым,

Он придет к нам очень скоро,

Счастье вместе будет с ним!

***

С наступающим святым вас Рождеством,

Когда сил небесных правит торжество,

Пусть он вечером придет в ваш дом везеньем

И сошедшим с высоты благословеньем.

Пусть всегда царит уют в душе и сердце,

Для тепла всегда открытой будет дверца,

Верьте искренне в добро и в чудеса,

Пусть семью хранят навеки небеса!

***

Рождество уж скоро наступает,

Пусть чудом наполняются сердца!

Я от души вас нежно поздравляю,

Уже слышны повсюду голоса.

Пускай очаг ваш никогда не остывает,

И греет душу в зимнюю метель.

А ангелы хранят, оберегают,

И стелют белую и мягкую постель.

Здоровья крепкого и сил в мороз январский,

Пусть жизнь вас холит и лелеет навсегда.

Рождественских подарков самых разных

И не стучится никогда в ваш дом беда.

***

С Рождеством Христовым! Пусть весь мир не будет суровым,

Чтоб не знать и не встречаться

Боли и страданья.

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

Э тот вечер так тих и таинствен.

Целый мир озарён волшебством.

Поздравляю тебя, моя милая,

Со Святвечером и Рождеством!

Будет тихим уютом рождественским

Пусть окутана наша семья,

Пусть здоровыми будут и умными

Наши дочери и сыновья!

***

Вот наступает Рождество,

И в душах наших волшебство.

Хочу желать я всем добра,

Здоровья, мира и тепла.

Свечу поставим у иконы,

Оставим Господу поклоны.

Пусть будет счастья полон дом,

Всегда тепло чтоб было в нём.

***

Вот Рождество уж на пороге.

Пройдут пусть мимо все тревоги.

Вас поздравляю я сердечно.

Пускай жизнь будет безупречна.

Пусть Господь Бог вас защищает

От всех невзгод и от всех бед.

Желаю Вам любви и счастья,

Желаю жить еще сто лет.

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

Скоро праздник к нам придет,

Подожди немножко,

Тихо-тихо рождество

Постучит в окошко

Ведь почти уже Иисус

Маленький родился,

В ожидании его

Мир развеселился!

***

С Рождеством Христовым наступающим

Всех поздравить наступил черёд!

Пусть всё будет просто потрясающим:

Снег и радость, счастья новый взлёт!

Пусть в сердцах надежда просыпается,

Пусть веселье сладко бьёт в висках.

Всё, наверно, только начинается —

Новый год и новый свет в глазах!

Видео: Кутья на Святвечер, дидух и колядки - главные традиции встречи Рождества