С Днем святого Николая: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

19 декабря отмечается День памяти святого Николая Чудотворца.

У украинцев существует традиция в День святого Николая, 19 декабря, класть детям под подушку подарки. А взрослых принято поздравлять пожеланиями мира и достатка.

УНИАН собрал для Вас лучшие поздравления с Днем Николая в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых с этим праздником!

День святого Николая: что нужно сделать 19 декабря

Нужно обязательно сходить в церковь на службу и помолиться о здоровье своих близких. Кроме того, на День святого Николая принято раздавать милостыню.

Также принято класть под подушку подарки детям и другим членам семьи, которым вы желаете здоровья и благополучия.

Если вы с кем-либо поссорились, принято мириться в этот день. Еще ко Дню святого Николая нужно успеть раздать долги, чтобы не бедовать весь следующий год.

С Днем святого Николая: поздравления в стихах и картинках

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

***

Нічка зорі розсипає,

Тихо-тихо сніг лягає,

Він до кожного віконця

Диво-дивне наближає.

І Андрійко, і Марійка

Кожен з них чудес чекає,

Бо готуються зустріти

Час Святого Миколая.

Знають діти: Миколай

Добрих, чемних поважає,

Гарним дітям у панчішку

Він дарунок укладає.

Хто не слухав - тому різку

Під подушкою ладнає.

***

Волшебный праздник к нам пришел –

Тебя сегодня поздравляю,

Желаю, счастье чтоб обрел

Ты в день святого Николая.

***

Под подушку загляни –

Там подарочек найди,

От святого Николая

Милость пусть придет большая!

В праздник этот чудеса

Открывают нам глаза,

Чтобы счастливы мы были

И друг друга чтоб любили!

***

С Днем Святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Вам желаю я и впредь

Не болеть и не стареть!

Долго жить, любимым быть

И любовь свою дарить!

Счастья, радости, удачи!

Только так и не иначе!

Поздравления с Николаем в прозе и открытках

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Поздравляем со светлым праздником святого Николая, желаем Вам и Вашей семье обрести в его лице надежного заступника и помощника, пусть он оберегает Вас от бед и напастей, будьте всегда здоровы, успешны и благополучны!

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С Днем святого Николая! Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство!

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В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни!

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День святого Николая - священный праздник, день, когда стоит забыть обо всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса происходят везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!