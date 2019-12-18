С Днем святого Николая: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
У украинцев существует традиция в День святого Николая, 19 декабря, класть детям под подушку подарки. А взрослых принято поздравлять пожеланиями мира и достатка.
УНИАН собрал для Вас лучшие поздравления с Днем Николая в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых с этим праздником!
День святого Николая: что нужно сделать 19 декабря
Нужно обязательно сходить в церковь на службу и помолиться о здоровье своих близких. Кроме того, на День святого Николая принято раздавать милостыню.
Также принято класть под подушку подарки детям и другим членам семьи, которым вы желаете здоровья и благополучия.
Если вы с кем-либо поссорились, принято мириться в этот день. Еще ко Дню святого Николая нужно успеть раздать долги, чтобы не бедовать весь следующий год.
С Днем святого Николая: поздравления в стихах и картинках
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С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
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Нічка зорі розсипає,
Тихо-тихо сніг лягає,
Він до кожного віконця
Диво-дивне наближає.
І Андрійко, і Марійка
Кожен з них чудес чекає,
Бо готуються зустріти
Час Святого Миколая.
Знають діти: Миколай
Добрих, чемних поважає,
Гарним дітям у панчішку
Він дарунок укладає.
Хто не слухав - тому різку
Під подушкою ладнає.
***
Волшебный праздник к нам пришел –
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю, счастье чтоб обрел
Ты в день святого Николая.
***
Под подушку загляни –
Там подарочек найди,
От святого Николая
Милость пусть придет большая!
В праздник этот чудеса
Открывают нам глаза,
Чтобы счастливы мы были
И друг друга чтоб любили!
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С Днем Святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Вам желаю я и впредь
Не болеть и не стареть!
Долго жить, любимым быть
И любовь свою дарить!
Счастья, радости, удачи!
Только так и не иначе!
Поздравления с Николаем в прозе и открытках
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Поздравляем со светлым праздником святого Николая, желаем Вам и Вашей семье обрести в его лице надежного заступника и помощника, пусть он оберегает Вас от бед и напастей, будьте всегда здоровы, успешны и благополучны!
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С Днем святого Николая! Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство!
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В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни!
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День святого Николая - священный праздник, день, когда стоит забыть обо всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса происходят везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!