Покров Пресвятой Богородицы: молитва и приметы на праздник (видео)

По народным приметам, на Покров идет первый снег, покрывающий землю.

14 октября 2019 года отмечается православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. История праздника теряется в глубине тысячелетий. Исстари на Покров девушки выпрашивали у Высших сил женихов, игрались свадьбы, выполнялись обрядовые действия, связанные с защитой и оберегом семьи и дома.

По народным приметам, в этот день идет первый снег, покрывающий землю.

Приметы на Покров

Покров — испокон веку на Руси время свадеб и обручений. Считалось, если на Покров обручиться и снежок пойдет — быть браку счастливым.

«На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима». Отсюда и другие названия праздника: Праздник урожая, Первое зазимье, Покров-батюшка, Засидки, Свадебник. Наступало время, когда урожай собран, закрома и кладовки набиты припасами на зиму, все собираются в помещении, у огня, коротать холодное время года.

Безусловно, очень много примет связано со свадьбой. Одна из них гласит, что если в Покров будет ветреная погода, то в этот год будет много невест, а вот если выпадет снег, то много свадеб.

А вот, чтобы найти хорошего жениха или невесту обязательно этот день нужно было провести весело, если же будет иначе, то хорошего партнера в этом году не найти.

В этот день внимательно присматривались к тем, кто ухаживает за девицами в Покров, ведь именно он, согласно поверьям и будет женихом.

Пристальное внимание уделяли и погоде. Ведь если ветер дует в этот день с востока, то зима будет холодная. Если же погода в этот день теплая, то и зима такая же будет, а если в Покров холодно, то зимою будут морозы и много снега.

Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней, холодной и морозной.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы произносится обычно на святой праздник Покрова, который отмечается православной церковью каждый год 14 октября.

Молитва на Покрова Пресвятой Богородицы способна ответить на такие просьбы:

спасти от опасности;

исцелить болящего;

послать щадящую зиму и не дать погибнуть озимым;

защитить от бедствий (стихийных и общественных);

дать крышу над головой тому, кто ее не имеет;

помочь с материальным состоянием и дать хлеб насущный;

помочь девушки найти своего мужа;

улучшить взаимоотношения в семье.

Молитва

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва иконе Покров

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.