День врача 2019 - история праздника и лучшие поздравления
Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача. В этом году праздник припадает на 7 октября. В День медика медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов за свою нелегкую и крайне ответственную работу.
День врача 2019 - история праздника
Считается, что врач одна из самых древних профессий. Изначально специалистов здравоохранения называли врачевателями. Главными центрами медицинской отрасли в древние времена считались Китай, Египет, Ассирия и Вавилон, где разрабатывали новые методы лечения и медицинские препараты. Со временем медицина начала распространяться по всему миру, врачи делали все больше открытий и разработок.
Главными инициаторами введения Дня врача стали Всемирная организация здравоохранения и Международный медицинский гуманитарный союз «Врачи без границ».
Суеверия врачей
Считается, что нельзя заниматься любовью в ночь перед дежурством. В роддомах считают, что если в понедельник первым рождается мальчик, значит вся неделя пройдет легко и без осложнений. Хирурги никогда не поднимают упавший на пол инструмент до окончания операции.
Врачи стараются сами не лечить родственников и коллег из-за опасений того, что, как на зло обязательно произойдет непредвиденная ситуация.
В больницах вместо пожеланий спокойного дежурства посылают друг друга к черту.
Врачи стараются не меняться друг с другом сменами. Как говорится: что предначертано - тому и быть.
Интересные факты о работе медиков и врачей
Около 64% врачей работают сверхурочно.
Закон Индии предусматривает, что врачи пишут рецепт большими буквами для предотвращения смертей, вызванных неправильным толкованием их почерка.
Врачи оставляют губки и другие медицинские инструменты внутри своих пациентов около 6000 раз в год.
Чтобы доказать, что бактерии H. pylori могут вызвать язву желудка, Барри Дж. Маршалл выпил культуру H. pylori, развил язву и успешно вылечил ее антибиотиками и получил Нобелевскую премию в 2005 году.
Структура ДНК была обнаружена в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном. Врачи не носили белые халаты до 1800 года.
Не так давно робот выполнил первую в мире автономную операцию мягких тканей без какой-либо помощи врача.
3 декабря 1967 года Кристиан Барнард осуществил первую пересадку сердца от человека к человеку.
Что подарить на День врача 2019 Украина
Оригинальный ежедневник в кожаном футляре;
Копилка в виде медицинских принадлежностей;
Банка качественного чая, кофе или горячего шоколада из специализированного магазина;
Папка для документов с фамилией и инициалами врача;
Магнитная доска и маркер для деловых записей;
Небольшой водный фонтанчик для украшения кабинета;
Стильное бра с мягким светом;
Оригинальные песочные часы;
Красивая картина с непринужденным пейзажем для украшения кабинета;
Контейнер для завтрака или ланчбокс;
Яркий и красивый коврик в кабинет доктора;
Большой сувенирный термометр, который можно повесить на стену.
Поздравления с Днем врача в стихах и картинках
С международным днем врача
Всех поздравляю докторов!
Работа важная у вас,
Ведь каждый хочет быть здоров.
Желаю я здоровья, сил,
Пускай судьба хранит от бед,
Чтоб радость каждый день дарил
И пусть в душе не гаснет свет.
***
В Международный день врача
Желаю всем дарить здоровье,
И день за днем, других леча,
Мир наполнять своей любовью!
Ты развивай карьеру вверх,
Лишь благодарность получая,
Ведь ты легко излечишь всех —
Я так не думаю, я знаю!
***
Помочь пациентам бывает непросто,
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед — результатов в работе весомых.
Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравленья сегодня примите.
***
Международный день врача
Вы отмечайте, хохоча!
И пусть работа подождет,
А груз забот навек уйдет!
Желаем жить и не тужить,
С веселой шуткою дружить,
Иметь удачу и успех,
Быть замечательнее всех!