День врача 2019 - история праздника и лучшие поздравления

Главными инициаторами введения Дня врача стали Всемирная организация здравоохранения и гуманитарный союз «Врачи без границ».

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача. В этом году праздник припадает на 7 октября. В День медика медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов за свою нелегкую и крайне ответственную работу.

День врача 2019 - история праздника

Считается, что врач одна из самых древних профессий. Изначально специалистов здравоохранения называли врачевателями. Главными центрами медицинской отрасли в древние времена считались Китай, Египет, Ассирия и Вавилон, где разрабатывали новые методы лечения и медицинские препараты. Со временем медицина начала распространяться по всему миру, врачи делали все больше открытий и разработок.

Главными инициаторами введения Дня врача стали Всемирная организация здравоохранения и Международный медицинский гуманитарный союз «Врачи без границ».

Суеверия врачей

Считается, что нельзя заниматься любовью в ночь перед дежурством. В роддомах считают, что если в понедельник первым рождается мальчик, значит вся неделя пройдет легко и без осложнений. Хирурги никогда не поднимают упавший на пол инструмент до окончания операции.

Врачи стараются сами не лечить родственников и коллег из-за опасений того, что, как на зло обязательно произойдет непредвиденная ситуация.

В больницах вместо пожеланий спокойного дежурства посылают друг друга к черту.

Врачи стараются не меняться друг с другом сменами. Как говорится: что предначертано - тому и быть.

Интересные факты о работе медиков и врачей

Около 64% врачей работают сверхурочно.

Закон Индии предусматривает, что врачи пишут рецепт большими буквами для предотвращения смертей, вызванных неправильным толкованием их почерка.

Врачи оставляют губки и другие медицинские инструменты внутри своих пациентов около 6000 раз в год.

Чтобы доказать, что бактерии H. pylori могут вызвать язву желудка, Барри Дж. Маршалл выпил культуру H. pylori, развил язву и успешно вылечил ее антибиотиками и получил Нобелевскую премию в 2005 году.

Структура ДНК была обнаружена в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном. Врачи не носили белые халаты до 1800 года.

Не так давно робот выполнил первую в мире автономную операцию мягких тканей без какой-либо помощи врача.

3 декабря 1967 года Кристиан Барнард осуществил первую пересадку сердца от человека к человеку.

Что подарить на День врача 2019 Украина

Оригинальный ежедневник в кожаном футляре;

Копилка в виде медицинских принадлежностей;

Банка качественного чая, кофе или горячего шоколада из специализированного магазина;

Папка для документов с фамилией и инициалами врача;

Магнитная доска и маркер для деловых записей;

Небольшой водный фонтанчик для украшения кабинета;

Стильное бра с мягким светом;

Оригинальные песочные часы;

Красивая картина с непринужденным пейзажем для украшения кабинета;

Контейнер для завтрака или ланчбокс;

Яркий и красивый коврик в кабинет доктора;

Большой сувенирный термометр, который можно повесить на стену.

Поздравления с Днем врача в стихах и картинках

С международным днем врача

Всех поздравляю докторов!

Работа важная у вас,

Ведь каждый хочет быть здоров.

Желаю я здоровья, сил,

Пускай судьба хранит от бед,

Чтоб радость каждый день дарил

И пусть в душе не гаснет свет.

***

В Международный день врача

Желаю всем дарить здоровье,

И день за днем, других леча,

Мир наполнять своей любовью!

Ты развивай карьеру вверх,

Лишь благодарность получая,

Ведь ты легко излечишь всех —

Я так не думаю, я знаю!

***

Помочь пациентам бывает непросто,

Желаем вам сил и терпения роста.

Желаем решений так долго искомых,

И вслед — результатов в работе весомых.

Желаем здоровья, зарплаты достойной,

Диагнозов точных, дежурств поспокойней,

Держать руку твердо на пульсе открытий.

Врачи, поздравленья сегодня примите.

***

Международный день врача

Вы отмечайте, хохоча!

И пусть работа подождет,

А груз забот навек уйдет!

Желаем жить и не тужить,

С веселой шуткою дружить,

Иметь удачу и успех,

Быть замечательнее всех!