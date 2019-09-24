День учителя 2019 в Украине: когда отмечается и как поздравить педагогов

День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября.

Скоро в Украине отметят профессиональный праздник педагогов - День учителя. УНИАН расскажет Вам, на какую дату он приходится, о традициях его празднования, что подарить работникам образования и как их поздравить в стихах и прозе.

День учителя 2019: когда

День учителя в Украине не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2019 году этот праздник приходится на 6 октября.

Поскольку это выходной день, все праздничные и поздравительные мероприятия в школах будут проводиться накануне в пятницу – 4 октября.

Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября.

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День учителя: традиции, как празднуют

В этот день в школах дети дарят учителям цветы, устраивают сценки или рисуют стенгазеты.

Традиционно в этот день во многих школьных заведениях проводят день самоуправления - старшеклассники сами проводят уроки в младших классах. И даже выбирают директора среди школьников.

Также есть традиция сокращать учебный день и после уроков приглашать педагогов на праздничный концерт, подготовленный учениками.

Что подарить на День учителя

Помните, что в этот день педагогам особенно важны слова благодарности от их учеников, но и подарок в виде цветов, конфет, открытки или стенгазеты их тоже порадует. Можно сделать и подарок своими руками.

Также учителям дарят какие-то безделушки в класс, небольшие предметы декора или сувениры на тему этого дня, чтобы украсить классную комнату. Можете порадовать своего педагога компьютерным презентом, например, флешкой, ковриком для мышки или наушниками. Уместными также будут канцелярские принадлежности в подарок.

Кроме того, вы можете презентовать педагогу сертификат из книжного магазина или маркета канцелярии.

Даже если вы уже давно окончили школу, не забудьте поздравить в День учителя своих любимых преподавателей теплыми словами. Благодарность за их труд - лучший подарок!

Поздравления с Днем учителя в стихах, картинках и прозе

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Вы учите детей с любовью,

Находите ко всем подход.

Так дай вам Бог добра, здоровья,

Счастливой жизни без невзгод.

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Вітаємо з Днем вчителя! Від усієї душі дякуємо Вам за цю почесну працю. Дякуємо за наші знання, наші майбутні успіхи й досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта — у наших серцях!

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Спасибі вам, вчителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани...

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За те, що дали школярам,

За це ми дякуємо Вам!

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Спасибо вам, что выбрали профессию,

Которая несет учения свет!

И за нескучные уроки интересные,

За то, что знаете на все всегда ответ!

Мы любим вас, пускай порой шалим,

Простите нас, пожалуйста, за это!

Мы вас за все, за все благодарим,

И лучше нет учителя на свете!

Желаем вам учеников прилежных,

Зарплат высоких, творческих идей!

И на работе дней только успешных,

Чтобы гордились вы профессией своей!

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Поздравляем с Днем учителя. Пусть каждый успех любого из учеников будет гордостью для Вашего сердца, пусть каждый урок, данный Вами, дарит детям не только знания и умение рассуждать, но и веру в хорошее, надежду на лучшее, разноцветные мечты и силу стремления к ним. Оставайтесь мудрым и добрым, понимающим и знающим, интересным и замечательным учителем, на жизненной дороге которого горят огни удачи, счастья и любви.

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В наши головы вложили

Много светлых вы идей,

Мы здоровья вам желаем,

И побольше добрых дней.