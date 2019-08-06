День Бориса и Глеба 2019: история праздника, приметы и что нельзя делать

Князья-братья Борис и Глеб – первые святые на Руси, канонизированные к лику мучеников-страстотерпцев.

Сегодня, 6 августа, православная церковь отмечает день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (по старому календарю – 24 июля).

Подвиг князей Бориса и Глеба

Братья Борис и Глеб были младшими сыновьями киевского князя Владимира Святославича (равноапостольного князя Владимира). Они родились незадолго до Крещения Руси и были воспитаны в христианской вере. В 1015 году Борис и Глеб были убиты своим старшим братом Святополком в борьбе за власть.

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Сперва Святополк приказал убить Бориса, который, зная о таком намерении брата, не стал прятаться. На Бориса напали с копьями прямо во время молитвы. Произошло это 24 июля 1015 года (6 августа по новому стилю) на берегу реки Альты.

Вскоре Святополк убил и второго брата. Глеб тоже знал, что его хотят убить, но междоусобная война была для него страшнее смерти. Убийцы догнали князя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.

За то, что Борис и Глеб смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев, церковь причислила братьев к лику святых. Они стали первыми святыми на Руси, канонизированными к лику мучеников-страстотерпцев.

Традиции и обряды

До этой поры обычно созревал хлеб. Поэтому крестьяне просили у святых братьев помощи в уборке урожая. Еще они занимались активным сбором ягод (смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи) на пироги, для сушки, а также, чтобы варить из них варенье, компоты и отвары.

В этот день делались также запасы березовых веников для бани. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые еще не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.

Народные приметы на 6 августа

По приметам дня, до восхода солнца нужно считать деньги, чтобы привлечь успех и удачу во всех будущих делах.

Дождь с утра – к погожему и ясному дню.

Какая погода на Бориса и Глеба – такой и весь август.

Если на 6 августа приходится полнолуние, погода в этот день будет такая же до конца лета.

Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.

Чайки часто на воду садятся – к дождю.

Если день теплый, то будет черный хлеб.

Если закат на день Бориса и Глеба солнечный, то остаток лета будет без осадков.

Что нельзя делать в день Бориса и Глеба

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Люди преимущественно проводили этот день по домам, потому что боялись молний, ведь 6 августа обычно царила грозовая погода.

Поскольку в августе часто грозы, то в поле, и луга в день святых Бориса и Глеба запрещалось ехать работать из-за высокого риска пожара.

В этот день старались воздержаться от любой сложной работы и не обременять себя домашними обязанностями. Люди ходили друг к другу в гости и угощали домашними пирогами.

Молитва святым Борису и Глебу

О, двоице священная, братия прекрасная, доблии страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности Христу верою, чистотою и любовию послуживший, и кровьми своими, яко багряницею, украсившиися, и ныне со Христом царствующий! Не забудите и нас, сущих на земли, но яко теплии заступницы, вашим сильным ходатайством пред Христом Богом сохраните юных во святей вере и чистоте неврежденными от всякаго прилога неверия и нечистоты, оградите всех нас от всякия скорби, озлоблений и напрасныя смерти, укротите всякую вражду и злобу, действом диавола воздвизаемую от ближних и чуждих. Молим вас, христолюбивии страстотерпцы, испросите у Великодаровитаго Владыки всем нам оставление прегрешений наших, единомыслие и здравие, избавление от нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, язвы и глада. Снабдевайте своим заступлением (град сей и) всех, чтущих святую память вашу, во веки веков. Аминь.

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