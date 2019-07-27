День Владимира: история и традиции праздника

День Владимира, в честь дня святого равноапостольного, великого князя Владимира, отмечают 28 июля. Узнай, чем славится этот святой и обязательно поздравь всех друзей и знакомых, которые носят имя, означающее «владеющий миром».

Завтра, 28 июля, в Украине отмечают День ангела Владимира, а приурочена эта дата ко дню памяти великого киевского князя. Этот мужчина сильно почитается в обществе, поскольку именно он, как считается, крестил Русь.

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Именно князь Владимир Великий стал покровителем для всех мужчин с этим именем. В переводе со славянского Имя Владимир означает "владеющий миром", или вариант имени Вальдемар - славный властитель (герм.).

Кстати, именины Владимира мы празднуем несколько раз в году: 1 февраля — священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, 4 июня — мученик Иоанн-Владимир, князь Сербский, 28 июля — равноапостольный великий князь Владимир (во Святом Крещении Василий), 29 августа — мученик иерей Владимир и его брат Борис, 17 октября — благоверный князь Владимир Ярославич Новгородский.

Кто такой Владимир Великий: история дня Владимира

Владимир, прозванный в народе Красное Солнышко, был внуком святой равноапостольной великой княгини Ольги.

В 987 году Владимир, захватив принадлежавший на тот момент Византийской империи Херсонес и угрожая походом на Константинополь, потребовал у византийских императоров-соправителей Василия и Константина руки их сестры, царевны Анны. Братья дали согласие на брак при условии, что киевский князь примет христианство.

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По преданию, перед свадьбой Владимир внезапно ослеп. В надежде на исцеление будущего супруга Анна предложила ему как можно скорее креститься. И во время крещения Владимир и впрямь прозрел. После чего и произнес свою знаменитую фразу: "Теперь я узрел Бога Истинного!"

Это чудо так поразило многих дружинников князя, что и те крестились. А затем последовало обращение в христианство всего государства.

За крещение Руси князь Владимир и почитается Церковью как равноапостольный святой.

У князя Владимира в целом было 12 сыновей и еще усыновленный сын князя Ярополка – Святополк. Все они были князьями в важных центрах Руси.

Умер Владимир 15 июля 1015 в селе Берестово под Киевом, а похоронили его в светлице в Десятинной церкви при огромном количестве присутствующих. Чтить память святого Владимира начали уже в XI веке, однако только в XIII веке происходит общецерковная канонизация и зачисление князя к лику святых.

День Владимира: как отмечают в Украине

Обычно в этот День поздравляют всех Владимиров с днем ​​рождения. Также принято молиться иконе святого Владимира, которую можно встретить в любом храме. Всего таких икон существует множество, а какому из образов молиться, зависит от желания верующего.

Образ Владимира уважают издавна, почитают как правоохранители, так и военные. Кроме того, молятся перед иконой и люди со слабым зрением или тяжелобольные, поскольку есть верование, что князь был очень больным и практически ослеп, но после своего крещения победил эту болезнь, поэтому это вселяет надежду на исцеление.

Молиться ему можно только специальными молитвами из молитвенника, как:

Моли Бога о мне, святой угодник Божий Владимир, яко аз усердно к тебе обращаюсь, как спешному помощнику и молитвиннеку за душу мою

... так и собственными словами.

Обычно перед иконой святому равноапостольному князю Владимиру молятся:

– об избавлении от внешних врагов,

– об укреплении в вере,

– о прекращении внутренних распрей.

Что подарить Владимиру в день ангела

По характеру, Вовы чаще всего любят гармонию, а подарки любят получать полезные, "для дела". К примеру, можно презентовать абонемент в спортзал или бассейн.

Также универсальным подарком будет икона князя Владимира – чтобы тот защищал и покровительствовал им в мирской жизни.

Именины Владимира: поздравления с Днем ангела Владимира

***

Мы желаем другу Вовке,

Чтоб задумки все сбылись.

Думай ты и действуй ловко,

Чтоб была попроще жизнь.

Каждый день пускай сияет

Ярким светом сквозь года.

Пусть удача охраняет,

Грусть не тронет никогда.

Непременно будь веселым,

Только радость излучай.

И себе за то в награду

Много плюсов получай.

***

В Вашем имени, Владимир,

Спокойствие, власть, мужество и мир.

Вы по жизни — победитель,

Судьбы своей Вы командир.

Я желаю Вам удачи в покорение высот,

Пусть в делах Вам и работе обязательно везет!

***

Дорогой Владимир, я тебя искренне поздравляю с этим замечательным днем и желаю от души никогда не сбиваться с верного курса к успеху и счастью, уверенно преодолевать все барьеры и препятствия, добиваться всех целей и поставленных задач, жить в удовольствие и быть искренне любимым.

***

Владимир - "владеющий миром", то есть лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всем. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. Желаю достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и понимающего начальства, здоровья, верной супруги и надежных друзей. С именинами тебя!

***

Владимир — это молоток.

Ему в подарок поздравок

Спешим мы написать!

Он добр и смел.

Он быстр умел.

И Вовке пожелать.

Хотим побед,

Поменьше бед,

Любить и побеждать!

День Владимира: видео