День фотографа: история и интересные факты о профессии

Ежегодно 12 июля все любители и профессионалы, причастные к фотодела отмечают этот праздник.

Ежегодно 12 июля отмечается День фотографа. Провозгласил его таким сам папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии.

День фотографа: история праздника

12 июля считается также Днем Святой Вероники, образ и действия которой послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии.

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Святая Вероника - христианская святая. Легенда о ней гласит, что когда осужденный на мученическую смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, сгибаясь под тяжестью своего креста, спотыкаясь и падая, в Крестном пути его сопровождала толпа. И когда изможденный Иисус пал в очередной раз под тяжестью креста, сжалившись над Спасителем, к нему подбежала женщина, известная под именем Вероника и, напоив его водой, подала ему свой плат (кусок ткани), чтобы обтереть лицо. Когда она пришла домой, то увидела, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя, "истинный образ" (лат. Icona vera) лица Иисуса.

Плат Вероники, которая считается настоящим, сейчас хранится в соборе Святого Петра в Риме. Также по христианским преданиям она была той кровоточивой женщиной, которая получила исцеление от прикосновения к краю одежды Христа.

Существует ряд преданий, призванных придать образу Святой Вероники исторические черты. Согласно западным средневековым легендам она затем проповедовала христианство на юге Галлии, а также отождествляется с Марфой, сестрой Лазаря. В Италии существовала легенда, согласно которой она исцелила императора Тиберия с помощью своего плата с нерукотворным образом Спасителя. Впервые рассказ о Святой Веронике появляется в апокрифических Актах Пилата, относящихся к III или IV веку.

Через две тысячи лет, когда была изобретена фотография, папа Римский утвердил день Святой Вероники как день фотографа. Отмечать день фотографа 12 июля было решено еще и потому, что 12 июля 1854 года родился Джордж Истман - основатель компании Kodak, сделавший "фотографию доступную всем".

Интересные факты о фотоискусстве

В 1826 году французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс с помощью световых лучей получил копию гравюры. В том же году Ньепс из окна своей мастерской направил камеру-обскуру на соседнюю стройку и получил, хоть и не четкий, но закреплен на поверхности световой рисунок - это и была самая первая фотография, которая называется "Вид из окна".

Всемирный день фотографии (World Photography Day) ежегодно отмечается во многих странах 19 августа. В этот день в 1839 году правительство Франции, которое купило патент французского химика и изобретателя Луи Жака Манди Дагера (Daguerre) о методе получения отпечатка (дагерротипа), сделало открытие дагерротипа достоянием мировой общественности.

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Первые фотографии были черно-белыми. При этом еще в середине XIX века появились первые цветные фотографии. Для их создания использовались три фотокамеры – на каждую устанавливали светофильтр (красный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.

Фотографы всего мира, кстати, так и не пришли к единогласному решению относительно того, как лучше снимать и обрабатывать фотографии - на пленке или в цифровом формате. Так же как многие из них до сих пор спорят о том, каким именно способом лучше переносить фотографии на бумагу. Впрочем, творческие дискуссии фотографов, как и в случае художников, дарят нам удовольствие лицезреть новые шедевры.

Как празднуют день фотографа

В День фотографа проводятся разнообразные конкурсы, фестивали, выставки, готовятся интересные мероприятия - образовательные мастер-классы от известных фотографов, квесты и многое другое.

В ХХІ век фотография стала массовым увлечением. Сегодня мы не мыслим своей жизни без фотографии не только в бытовом аспекте, но и в культурном - фото искусство давно стало постоянным отделением многих выставок, на международном уровне проводятся фестивали и конкурсы для фотографов различных направлений.

Развитие технологий привело к тому, что каждый из нас, кто имеет смартфон, может почувствовать себя фотографом. Но есть и те, кто зарабатывает ремеслом фотографии, чьи снимки красуются на обложках глянца и в наших семейных альбомах. В День фотографа поздравляют и тех, кто сделал незабываемые снимки на наших выпускных, днях рождениях, свадьбах и тех, чьё творчество скрывают страницы наших паспортов:)

Пусть у этих знатоков лучших ракурсов, укротителей фокуса и экспозиции всегда будет место на флешке, заряд на аккумуляторе и улыбки в объективах.

А вы, кажется, давно не фоткались! Звоните знакомым фотографам, поздравляйте и заказывайте фотосессию, возможно, у них сегодня скидки :)

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