День ангела Елены: история, приметы, поздравления

Елена – древнегреческое имя, обозначающее «факел».

Сегодня, 3 июня, именины празднуют женщины с именем Елена. УНИАН собрал лучшие поздравления для Леночек, а также готов поделиться историей имени и характером женщин по имени Лена.

История Дня Елены

Елена – древнегреческое имя, обозначающее «факел», поэтому женщины с этим именем считаются избранными и светлыми.

В греческой мифологии - прекраснейшая из женщин. Именины Елены четыре раза в году. Елена - добрая, несколько застенчивая в малознакомом обществе девочка. Однако в кругу своих ровесников она веселая, живая, изобретательная, любит ими командовать.

Елена - характер

По своей внутренней сути Елена – серьезная девочка: много читает, пишет стихи, любит послушать таинственные истории. У взрослой Елены все эти черты сохранятся, правда, они будут спрятаны глубоко внутри. Разве что останется ее склонность к веселым розыгрышам в день дураков или Рождественскую ночь, но ни в другие дни.

Елены характером удаются в отца: доверчивы, но могут жестоко покарать за предательство их доверия. У них богатая фантазия и живой нрав.

Лучшие профессии для них – связанные с коммуникацией, то есть те, где надо общаться с людьми.

Имя отлично подходит для тех, кто родился под зодиакальным знаком Рака. Талисманом Лен выступает ясень и халцедон. Их цвет – серо-голубой.

Приметы на День Елены

Рябина обильно зацвела – примета к тому, что будет хороший урожай льна.

На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами.

Вечером кузнецы стрекочут без остановки – примета того, что будет хорошая погода.

Гроза в день – нужно прислушаться к грому. Если он звонкий – будет сильный дождь.

Тихий гром 3 июня – дождь пойдет и закончится скоро.

Если на Елену град – 3 декабря снег пойдет.

Аналогичную погоду третьего дня зимы предвещает дождь.

Что подарить Елене на День Ангела

Фарфоровая, глиняная или изготовленная из ткани фигурка ангела станет для именинницы талисманом. Можно заказать ангелочка, который будет похожим на ту, кому предназначается этот подарок.

Набор банных полотенец станет отличным вариантом для любительниц практичных подарков. В тематику праздника можно подобрать принт в виде ангелов или именем той, кому этот презент предназначается.

Сумка из эко материала станет полезным предметом для хозяйки, и сделает процесс похода за покупками комфортным и приятным.

Плетеное или глиняное кашпо порадует любительницу живых цветов. Им можно украсить сад, дачный участок, балкон или гостиную комнату.

Поздравления на День Елены

В этот день тебе, Елена,

От души хотим желать

Быстро, весело, с задором

Все невзгоды устранять.

Чтобы счастье наполняло

Дни твои все до краёв,

Ну, а всё, о чём мечтала,

Исполнялось бы без слов.

***

Вы дарите свет и сиянье, Елена,

Пусть скажет "Спасибо" за это весь мир!

На счастье пусть в жизни Вас ждет перемена,

Поздравить спешу с Вашим Днем именин!

Пусть в сердце живет долгожданное счастье,

Глаза чтоб сияли любовью, теплом!

Чтоб душу вовек не настигло ненастье,

Наполнится жизнь пускай Ваша добром!

***

Наша милая Елена,

Беззаботна, весела,

В жизни все у ней отлично:

Дом, семья, да и дела!

Мы ей только пожелаем

Меньше думать о плохом,

Если что-то вдруг случится,

Вместе все переживем.

***

Пусть будет счастье неизменно

В день ангела сегодня, Лена,

Пускай тебя удача ждет

И все хорошее придет!

Желаю счастье отыскать,

И жизнь твою не променять,

А цельно и разумно жить,

И только искренне любить!