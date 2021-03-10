10 марта - 69-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 296 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 10 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день крутизны, День Марио, Международный день волынщика.

Читайте такжеРелигиозные праздники в марте: православный календарь на месяцВ Британии - День отказа от курения, в США - National Women and Girls HIV/AIDS Awareness Day, День армии спасения, День булочек с черникой, День стационарного телефона, День «Узнай, что означает твое имя», День диетолога, День упаковки обеда, День бумажных денег, в Мьянме - День начала сухого сезона, в Болгарии - День памяти жертв холокоста, в Азербайджане - День национального театра, в Тибете - День памяти тибетского восстания в Лхасе, в Либерии - День украшения могил.

Памятные даты 10 марта, годовщины и события

В 1535 году испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.

В 1762 году в Тулузе подвергся колесованию протестант Жан Калас, что послужило поводом для начала кампании Вольтера за религиозную терпимость.

В 1791 году был запатентован копер для забивания свай.

В 1801 году в Британии началась первая перепись населения.

В 1813 году в Германии был учрежден военный орден «Железный крест». Это одна из самых известных германских наград. Ее учредил прусский король Фридрих Вильгельм III 10 марта 1813 года во время войны за освобождение Пруссии от войск Наполеона. 6 июля 2009 года канцлер Германии Ангела Меркель представила четырех военнослужащих к ордену за храбрость, введенному впервые со времен Второй мировой войны. Новый «Почетный Крест за храбрость» является высшей из семи существующих в ФРГ почетных наград Бундесвера.

В 1862 году федеральным правительством США впервые в стране были выпущены бумажные деньги.

В 1876 году, спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон, Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.

В 1878 году в Женеве было выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

10 марта 1889 года американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури) Элмон Браун Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, чем заслужил титул «отца всех АТС». Причина, побудившая его сотворить свое изобретение, достаточно курьезна и вполне достойна следующего эпиграфа: «Если философ смог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?». Строуджер был гробовщиком. Его бизнес в Канзас-Сити процветал, но до тех пор, пока жена одного из главных конкурентов не устроилась телефонисткой на коммутатор местной станции. С того момента дела Строуджера пришли в упадок – любой потенциальный клиент, нуждающийся в похоронных услугах, сразу же связывался с расчетливым супругом телефонистки. Но Строуджер, спасая собственный бизнес, придумал декадно-шаговый искатель, исключающий необходимость использования оператора для установления соединения с конкретным абонентом. АТС Строуджера, вступившая в действие в 1892 году, получила известность как «телефон без барышень и проклятий».

В 1905 году в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси».

В 1910 году в Китае запретили рабство. Рабы в Китае были за двенадцать веков до нашей эры. Заклейменные, с бритыми головами, закованные в железные ошейники, одетые в красные рубища – символ позорного наказания. Поэтому иногда источники называют их «одетые в красное». В целом, для обозначения рабов употреблялось множество терминов: ну, бэй, тун, ши, фу, цзе, пу… Термин «ну» означал раб-мужчина, «бэй» – рабыня, «ну-бэй» – раб вообще. Рабами становились пленники или осужденные за различные преступления. В зависимости от серьезности проступка порабощение осужденных могло быть временным, пожизненным и наследственным. Бывало так, что целые области подвергались подобному наказанию.

В 1910 году первые ночные полеты совершил француз Эмиль Обрэн на моноплане «Блерио». Они были протяженностью 20 км, начались и закончились на аэродроме Виллалугано в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В 1914 году английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры. Суфражистки боролись за предоставление женщинам избирательных прав, а также выступали против дискриминации женщин в целом, считали возможным вести борьбу, применяя радикальные акции.

В 1982 году состоялся редкий парад планет - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов.

В 1987 году в Ватикане была опубликована «Памятка об истоках человеческой жизни и величии деторождения: ответы на некоторые вопросы сегодняшнего дня», в которой осуждены методы экстракорпорального оплодотворения и содержались призывы запретить эксперименты с живыми эмбрионами человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 марта чтит память священнослужителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Он прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных. Еще 10 марта третий день Масленицы – «лакомка». Зятья отправлялись к теще лакомиться блинами, в каждом доме были накрыты столы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться - Масленица не освобождает от домашних дел, наоборот, этот день идеально подойдет, чтобы привести в порядок дом и мысли.

Приметы на 10 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: как правильно соблюдать, что можно и запрещено естьИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- выпал снег - перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной;

- раскаркались вороны - лето будет дождливым;

- грачи вьют гнезда – скоро установится теплая погода.

10 марта именины

Именины у Тараса, Евгения, Александра, Николая, Федора и Антона.

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Автор: Нана Черная