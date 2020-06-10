10 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

10 июня – 161-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 204 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 10 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день мороженого, День рождения шариковой ручки, Всемирный день ремесленничества, Всемирный день модерна и Международный день геральдики.

Читайте такжеДень отца 2020: какого числа, история и особенности праздникаВ США празднуют День сообщества анонимных алкоголиков, День трав и специй, День чая со льдом, в Кыргызстане - День всенародного поминовения, в Японии - День часов, на Гаити - День детей, в Гвиане - День отмены рабства, в Молдове - День пограничника, в Италии - День военно-морских сил, в Конго - День примирения, в Иордании - День арабской армии, в Португалии – День Португалии.

Памятные даты 10 июня, годовщины и события

В 1610 году первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен в Северной Америке.

В 1652 году был открыт первый монетный двор в Америке.

В 1793 году в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк.

В 1809 году Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

В 1886 году консилиум врачей признал короля Людвига II Баварского сумасшедшим.

В 1909 году впервые в мире был использован сигнал SOS.

В 1909 году была основана Канберра - столица Австралии.

В 1911 году королева Нидерландов Вильгельмина открыла в Амстердаме новый музей - Дом Рембрандта. Дом, в котором художник прожил двадцать лет после женитьбы на Саскии и где он создал такие шедевры, как «Ночной дозор», к началу XX века пришел в полный упадок. Потребовались четыре года усилий реставраторов, чтобы восстановить строение и создать в нем музей одного из самых великих в мировой истории живописцев.

Читайте такжеДень отца 2020: дата праздника, поздравления, открыткиВ 1919 году официально были созданы мастерские Латвийского департамента почт и телеграфа с пятью работниками. В 1932 году на их базе был образован завод VEF.

В 2003 году с мыса Канаверал была запущена ракета-носитель с марсоходом «Spirit» на борту.

В 2010 году транспортным самолетом Ан-225 «Мрия» был перевезен самый длинный груз в истории воздушных транспортировок - две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая. Самолет «Мрия» разработки на то время ОКБ им. О.К.Антонова. Самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации. Он был спроектирован и построен в единственном экземпляре в 1984−88 годах. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально были заложены две машины, в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines. Второй экземпляр так и не был достроен. В августе 2009 года Ан-225 был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за перевозку самого большого в истории авиации моногруза общим весом 187,6 тонны. «Мрии» принадлежит и абсолютный рекорд грузоподъемности - 253,8 тонны. В общей сложности данный самолет - обладатель около 250 мировых рекордов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 июня чтит память преподобного Никиты Халкидонского, епископа. В народе день назвали Никиты Гусятника. Сегодня идеальный день для сбора лекарственных трав – они обладают целебной силой.

Что сегодня нельзя делать

Этот день еще называют Полудницей в честь духов, внешне похожих на женщин. Предки боялись встречи с полудницей, поэтому даже в жаркие часы закрывали окна, двери и сидели в домах. Выходить в поле запрещалось, а спать там тем более нельзя.

Приметы на 10 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде;

- радуга после дождя быстро исчезает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.

10 июня именины

Именины у Игната, Елладия, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра и Николая.

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