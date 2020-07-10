10 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

10 июля – 191-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 174 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 10 июля 2020

В этот день мир отмечает День полета на зонтике и День рождения футбольного свистка.

Читайте такжеВладимирская икона Божией Матери: история, от чего защищает и что нельзя делать в этот праздникВ США - День сбора черники, День котенка, День пикника с плюшевым мишкой, День коктейля «Пина Колада», в Мавритании - День армии, в Венгрии - Фестиваль вина «Бычья кровь», в Японии - День натто, в Монголии - День государственного флага, на Багамских островах - День независимости.

Памятные даты 10 июля, годовщины и события

В 1878 году впервые на футбольном матче в Лондоне прозвучал свисток. Просто судить игру доверили полицейскому, и когда на поле возникла драка, он, по привычке, засвистел в свисток. Напуганные игроки тут же успокоились. С тех пор арбитры и пользуются этим звучным «оборудованием». Кстати, судьи в футболе появились в 1873 году. В их обязанности входило только следить за временем и решать споры на поле. Пользовались они исключительно голосовыми командами и жестами. Считалось, что истинный любитель футбола и которому за это не платят, будет лучшим судьей. Таким арбитром был и Артур Конан Дойл – врач и писатель, придумавший гениального сыщика Шерлока Холмса.

10 июля 1962 года в США был выведен на орбиту первый в мире коммерческий спутник связи «Telstar-1». Проект разрабатывался 2 года, а запуск обошелся в 6 миллионов долларов. Шарообразный спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории Земли. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном. На орбите «Telstar-1» проработал всего 7 месяцев, но успел обеспечить обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков.

10 июля 2002 года на то время президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции нашей страны в НАТО. Так до сих пор и интегрируемся.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 июля чтит память Самсона – сына благородных и состоятельных римлян, который, став врачом, помогал больным. Господь увидел благие намерения Самсона и подарил ему дар чудотворства. В народе день назвали Самсон Сеночный.

Что сегодня нельзя делать

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Нельзя никому отказывать в помощи, особенно странникам. Не стоит и жадничать, если подаете милостыню. Считается, что чем больше вы подадите в этот день, тем больше будет ваша прибыль, и наоборот.

Приметы на 10 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет дождь - мокрая погода продержится еще 7 недель;

- ясно и солнечно - последующие 7 недель дождя не будет;

- скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, почерневшая – к урожаю проса;

- на конском щавеле видны капли сока - в течение трех дней пойдет дождь.

10 июля именины

Именины у Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Владимира.

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