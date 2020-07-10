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10 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

05:06, 10 июля 2020
Праздники
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В этот день мир отмечает День рождения футбольного свистка / ffu.org.ua

Какой праздник 10 июля 2020

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Памятные даты 10 июля, годовщины и события

В 1878 году впервые на футбольном матче в Лондоне прозвучал свисток. Просто судить игру доверили полицейскому, и когда на поле возникла драка, он, по привычке, засвистел в свисток. Напуганные игроки тут же успокоились. С тех пор арбитры и пользуются этим звучным «оборудованием». Кстати, судьи в футболе появились в 1873 году. В их обязанности входило только следить за временем и решать споры на поле. Пользовались они исключительно голосовыми командами и жестами. Считалось, что истинный любитель футбола и которому за это не платят, будет лучшим судьей. Таким арбитром был и Артур Конан Дойл – врач и писатель, придумавший гениального сыщика Шерлока Холмса. 

10 июля 1962 года в США был выведен на орбиту первый в мире коммерческий спутник связи «Telstar-1». Проект разрабатывался 2 года, а запуск обошелся в 6 миллионов долларов. Шарообразный спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории Земли. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном. На орбите «Telstar-1» проработал всего 7 месяцев, но успел обеспечить обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков. 

Леонид Кучма подписал указ об интеграции нашей страны в НАТО / фото УНИАН

10 июля 2002 года на то время президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции нашей страны в НАТО. Так до сих пор и интегрируемся.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 июля чтит память Самсона – сына благородных и состоятельных римлян, который, став врачом, помогал больным. Господь увидел благие намерения Самсона и подарил ему дар чудотворства. В народе день назвали Самсон Сеночный. 

Что сегодня нельзя делать

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Нельзя никому отказывать в помощи, особенно странникам. Не стоит и жадничать, если подаете милостыню. Считается, что чем больше вы подадите в этот день, тем больше будет ваша прибыль, и наоборот.

Приметы на 10 июля    

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет дождь - мокрая погода продержится еще 7 недель; 

- ясно и солнечно - последующие 7 недель дождя не будет;

- скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, почерневшая – к урожаю проса;

- на конском щавеле видны капли сока - в течение трех дней пойдет дождь.

10 июля именины 

Именины у Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Владимира.

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Теги: #праздник#календарь