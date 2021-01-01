Какой праздник 1 января 2021
В этот день в мире отмечаются Новый год, Международный день похмелья, День выпускания хлопушек на свободу, День всемирных молитв о мире, День общественного достояния, Международный день дхоти и топи, День единой европейской валюты.
Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего годаВ США - День острова Эллис, День авторского права, День дарения яблок, Всемирный день семьи, День коктейля «Кровавая Мэри», на Кубе - День освобождения, или Триумф революции, в Канаде - День заплыва «полярных медведей», в Судане - День независимости, в Словакии - День образования Словацкой республики, в Чехии - День восстановления независимого чешского государства, в Болгарии - Васильев день, в Тайване - День основания Китайской Республики, на Гаити - День независимости, в Камеруне - День независимости, в Литве - День флага, в Британии - День «Первой ноги».
Памятные даты 1 января, годовщины и события
В 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.
1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.
В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.
В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.
В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.
В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 1 января чтит память преподобного Ильи Муромца. В народе праздник назвали «Новый год - к весне поворот».
Что сегодня нельзя делать
Согласно Китайскому гороскопу, 2021 год управляется Белым Металлическим Быком – вспыльчивым, но добрым и справедливым. По народному поверью, 1 января нельзя ничего выносить из дома, даже мусор, чтобы не покинул успех.
В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой - как встретите Новый год, так его и проведете. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь ссоры в семью на весь год.
Приметы на 1 января
Читайте такжеМузыка для новогоднего настроения: подборка лучших праздничных песен
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- много снега – год будет урожайным;
- иней на деревьях – февраль будет лютым.
1 января именины
Именины у Григория, Ильи, Прова и Тимофея.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Рождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по дням
- Именинники января: кто и когда отмечает именины, как назвать ребенка
- Праздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц нового года
- Фильмы на Новый год 2021 - что посмотреть для праздничного настроения
- Религиозные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового года
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram