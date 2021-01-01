1 января – 1-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 364 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 1 января 2021

В этот день в мире отмечаются Новый год, Международный день похмелья, День выпускания хлопушек на свободу, День всемирных молитв о мире, День общественного достояния, Международный день дхоти и топи, День единой европейской валюты.

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего годаВ США - День острова Эллис, День авторского права, День дарения яблок, Всемирный день семьи, День коктейля «Кровавая Мэри», на Кубе - День освобождения, или Триумф революции, в Канаде - День заплыва «полярных медведей», в Судане - День независимости, в Словакии - День образования Словацкой республики, в Чехии - День восстановления независимого чешского государства, в Болгарии - Васильев день, в Тайване - День основания Китайской Республики, на Гаити - День независимости, в Камеруне - День независимости, в Литве - День флага, в Британии - День «Первой ноги».

Памятные даты 1 января, годовщины и события

В 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.

1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.

В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.

В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.

В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 января чтит память преподобного Ильи Муромца. В народе праздник назвали «Новый год - к весне поворот».

Что сегодня нельзя делать

Согласно Китайскому гороскопу, 2021 год управляется Белым Металлическим Быком – вспыльчивым, но добрым и справедливым. По народному поверью, 1 января нельзя ничего выносить из дома, даже мусор, чтобы не покинул успех.

В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой - как встретите Новый год, так его и проведете. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь ссоры в семью на весь год.

Приметы на 1 января

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много снега – год будет урожайным;

- иней на деревьях – февраль будет лютым.

1 января именины

Именины у Григория, Ильи, Прова и Тимофея.

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Автор: Нана Черная