1 ноября - 305-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 60 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 1 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день вегана, Католический день всех святых, День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто, Международный день вина «Ксиномавро».

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Памятные даты 1 ноября, годовщины и события

В 1512 году впервые была показана публике роспись Сикстинской капеллы, оформленной Микеланджело.

В 1755 году произошло сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами. Погибли не менее 100 000 человек.

В 1896 году в журнале «National Geographic» впервые появилась картинка, показывающая обнаженную грудь женщины. Это было фото мужчины и женщины из зулусского племени (ЮАР). Редакция «National Geographic» подобной публикацией создала прецедент: с одной стороны – женщина, по законам своего племени, была вполне одетой. В то время как по западным меркам - голая. И если в начале XX века довольно популярны были открытки в стиле ню, то в СМИ все было по-прежнему довольно консервативно. Лишь в 60-х в США в разгар сексуальной революции в широкой печати начинают активно печатать обнаженные женские фотографии. В 1953 году выходит журнал Playboy. Его основатель - Хью Хэфнера, работавший на тот момент в «Esquire», решил создать свой журнал для мужчин. Первый номер журнала был сделан прямо у него дома. Для того, чтобы издание могло существовать, ему необходимо было придумать название. Первоначальным названием было - Stag Party («Холостяцкая вечеринка»). Хэфнер также попросил своего знакомого Арва Миллера нарисовать ему эмблему-символ журнала. Тот и нарисовал… Оленя в смокинге. Но издатели журнала Stag пригрозили судом и название журнала решено было изменить. Хефнер позаимствовал его у одной небольшой компании по продаже автомобилей. А художник Арт Паул нарисовал для него новый символ - кролика в смокинге. Чтобы привлечь аудиторию Хефнер решил печатать на развороте журнала фото обнаженных девушек. Вскоре многие журналы запестрели голыми телами…

В 1897 году студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус». Самому старшему из них было всего 17 лет, именно поэтому клуб и получил название «Ювентус», что в переводе с латинского – «молодость». Тогда ребята даже не предполагали, что их усилиями рождается легенда футбола, клуб, который через сто лет станет одним из лучших клубов мира. Официальные цвета команды, принятые еще в 1903 году, - черный и белый. «Ювентус» выступает в полосатых футболках черно-белого цвета и белых шортах (в некоторых сезонах – также черных). До этого команда играла в розовых футболках. По различным данным, футбольный клуб «Ювентус» (или как его еще называют – Старая Синьора) поддерживают около 170 миллионов поклонников из разных стран мира.

В 1939 году был показан миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения.

В 1941 году был открыт мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом - «Радужный мост». Свое название он получил из-за радуги, постоянно висящей над водопадом, так как лучи солнца, пересекаясь с брызгами, преломляются и превращаются в радугу.

В 1993 году был основан Европейский Союз.

В 1998 году был основан Европейский суд по правам человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 ноября чтит память преподобного Иоанна Рыльского. Другие названия праздника: «Проводы осени», «День Садока», «Дмитриев день», «Конюхов день».

Что сегодня нельзя делать

Не принимайте подарки от малознакомых, избегайте массовых мероприятий и больших скоплений людей. Постарайтесь не забыть поставить домовому угощение.

Приметы на 1 ноября

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- пошел снег - весна будет поздней и сырой;

- птицы низко летают – ждите снегопад;

- иней на кустах и деревьях - к морозу, туманы – к оттепели.

1 ноября именины

Именины у Ивана, Павла, Дмитрия, Николая, Сергея, Михаила и Петра.

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Автор: Нана Черная