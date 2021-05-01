Какой праздник 1 мая 2021
В этот день в мире отмечаются Праздник Весны и Труда, День травы, День глобальной любви, День рождения почтовой марки, Всемирный день голого садовода, День уличного музыканта, День пиво-понга, Всемирный день лабиринта, День пилатеса, Международный день скрапбукинга, День перезагрузки таблицы стилей CSS, Международный день леди-райдеров.
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Памятные даты 1 мая, годовщины и события
В 1682 году Людовик XIV торжественно открыл Парижскую обсерваторию.
В 1699 году Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.
В 1753 году была опубликована работа «Species Plantarum» («Виды растений») К. Линнея. Эта дата принята за исходный пункт ботанической номенклатуры.
В 1786 году в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро».
В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая («Черный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты (в 1837 году). Заслуги этого реформатора государственной почтовой службы впоследствии были отмечены присвоением ему титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов.
В 1851 году в Лондоне, в Хрустальном дворце, прошло открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.
В 1884 году в Чикаго было начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.
В 1885 году зажглись первые в Оттаве электрические фонари.
В 1899 году впервые в продаже появился аспирин.
В 1912 году Э.В.Роу на аэроплане «Авро» тип Е совершил первый полет с полностью закрытой пилотской кабиной.
В 1926 году авиакомпания «Deutsche Luft Hansa» выполнила первый в мире ночной регулярный пассажирский рейс Берлин-Кенигсберг на самолете «Junkers G-24».
В 1930 году было опубликовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы - Плутон.
В 1933 году была установлена телефонная связь между Британией и Индией.
В 1935 году был выпущен первый серебряный канадский доллар.
В 1948 году было провозглашено создание КНДР.
В 1950 году в Китайской Народной Республике были запрещены полигамия, детоубийство и браки в детском возрасте.
В 1951 году в Мюнхене начало вещание на страны Восточной Европы «Радио «Свобода»», финансируемое конгрессом США.
В 2003 году в Монголии началась приватизация земли. В соответствии с принятым парламентом страны законом, каждая монгольская семья, проживающая в городе, может получить бесплатно 0,07 га земли.
В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза. Это расширение - самое крупное в истории ЕС.
В 2009 году в Швеции были легализованы однополые браки.
Какой сегодня церковный праздник
1 мая - Великая Суббота Страстной недели. Она посвящена воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа, она является также приготовлением к Пасхе - Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.
Православная церковь 1 мая также чтит память святителя Космы Халкидонского, исповедника, епископа. Другие названия праздника - «Кузьма», «Косма», «Огородник». Косму считают покровителем посевов и огородов.
Что сегодня нельзя делать
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Приметы на 1 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- день теплый - в конце месяца будет холодно, и наоборот;
- дождь – к богатому урожаю.
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