1 мая - 121-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 244 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 1 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Праздник Весны и Труда, День травы, День глобальной любви, День рождения почтовой марки, Всемирный день голого садовода, День уличного музыканта, День пиво-понга, Всемирный день лабиринта, День пилатеса, Международный день скрапбукинга, День перезагрузки таблицы стилей CSS, Международный день леди-райдеров.

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Памятные даты 1 мая, годовщины и события

В 1682 году Людовик XIV торжественно открыл Парижскую обсерваторию.

В 1699 году Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.

В 1753 году была опубликована работа «Species Plantarum» («Виды растений») К. Линнея. Эта дата принята за исходный пункт ботанической номенклатуры.

В 1786 году в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро».

В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая («Черный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты (в 1837 году). Заслуги этого реформатора государственной почтовой службы впоследствии были отмечены присвоением ему титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов.

В 1851 году в Лондоне, в Хрустальном дворце, прошло открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.

В 1884 году в Чикаго было начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.

В 1885 году зажглись первые в Оттаве электрические фонари.

В 1899 году впервые в продаже появился аспирин.

В 1912 году Э.В.Роу на аэроплане «Авро» тип Е совершил первый полет с полностью закрытой пилотской кабиной.

В 1926 году авиакомпания «Deutsche Luft Hansa» выполнила первый в мире ночной регулярный пассажирский рейс Берлин-Кенигсберг на самолете «Junkers G-24».

В 1930 году было опубликовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы - Плутон.

В 1933 году была установлена телефонная связь между Британией и Индией.

В 1935 году был выпущен первый серебряный канадский доллар.

В 1948 году было провозглашено создание КНДР.

В 1950 году в Китайской Народной Республике были запрещены полигамия, детоубийство и браки в детском возрасте.

В 1951 году в Мюнхене начало вещание на страны Восточной Европы «Радио «Свобода»», финансируемое конгрессом США.

В 2003 году в Монголии началась приватизация земли. В соответствии с принятым парламентом страны законом, каждая монгольская семья, проживающая в городе, может получить бесплатно 0,07 га земли.

В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза. Это расширение - самое крупное в истории ЕС.

В 2009 году в Швеции были легализованы однополые браки.

Какой сегодня церковный праздник

1 мая - Великая Суббота Страстной недели. Она посвящена воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа, она является также приготовлением к Пасхе - Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

Православная церковь 1 мая также чтит память святителя Космы Халкидонского, исповедника, епископа. Другие названия праздника - «Кузьма», «Косма», «Огородник». Косму считают покровителем посевов и огородов.

Что сегодня нельзя делать

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Приметы на 1 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день теплый - в конце месяца будет холодно, и наоборот;

- дождь – к богатому урожаю.

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Автор: Нана Черная