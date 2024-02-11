Судьба будет на их стороне.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в этом месяце обретут истинное счастье. Их ждет успех в личной жизни. Не исключено, что совсем скоро они пойдут под венец.

Рыбы

Последнее время у Рыб была "черная полоса" в жизни, однако сейчас все начнет налаживаться. Интересно, что вас ждет круговорот событий, которого вы и сами не ожидали. В вашей жизни появится человек, который перевернет ее с ног на голову.

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Благодаря ему, вы откроете в себе новые грани и сможете познать другие версии себя. Возможно, изначально вас это будет пугать, но в то же время и привлекать. Позвольте себе быть разной и наслаждаться этим временем.

Телец

Вселенная будет благосклонной к Тельцам, а именно к их личной жизни. Она подарит вам человека, с которым вы будете готовы и в огонь, и в воду. Это будут, пожалуй, единственные отношения в вашей жизни, которые вы действительно будете ценить и беречь.

С этим человеком вы захотите создать крепкую семью и завести детей. Однако астрологи предупреждают, что вам нужно быть более нежными и терпимыми, тогда у вас все получится.

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