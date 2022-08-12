Это время осложнений в браке и некрепких союзах, отметила астролог.

Полнолуние 12 августа обострит разногласия, принесет нежелательные перемены в отношениях и осложнения в браке или некрепких союзах.

Об этом предупредила астролог Елена Зимовец.

"Это жесткое полнолуние со сложным аспектным фоном. По мере приближения к этому дню, могут выявляться и обостриться разногласия. Дни вблизи полнолуния, отчетливо проявят ситуации, положение дел, выявят недочеты, ошибки при планировании раньше начатых проектов. Это относится к отношениям и сотрудничеству", – отметила она.

По прогнозу астролога, в это время могут прийти к завершению начатые проекты:

"Вероятны разрывы прежних соглашений, договоров, отказ от сотрудничества, юридические проблемы, скандалы, активизация конкурентов. Это время осложнений в браке, в некрепких союзах. Если в бизнес-партнерстве давно назревал разрыв, это время может поставить точку в партнерских отношениях".

Зимовец добавила, что в персональных делах перемены могут произойти в отношениях с друзьями или партнерстве: "Внимание может быть сосредоточено на друзьях или партнере ребенка, на теме или делах приёмных детей. Этот период может быть связан с решением выйти из группы, организации, где, возможно, происходит борьба за власть".

Ранее астролог Валентина Виттрок назвала знаки Зодиака, представителям которых в этот период нужно себя особенно поберечь из-за грядущего полнолуния 12 августа. Речь идет о таких знаках, как Телец, Лев, Водолей, Скорпион.

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