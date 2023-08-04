Рассказываем, почему и как нельзя носить золото разным знакам Зодиака.

Золото - благородный металл, который издавна считался признаком богатства и роскоши. Многие девушки выбирают именно золотые украшения, желая подчеркнуть свою элегантность, однако, разрешено это далеко не всем. УНИАН выяснил, какие знаки Зодиака не могут носить золото.

Каким знакам Зодиака нельзя носить золото - список

Астрологи говорят, что в перечень тех, кому нельзя носить золото, попали несколько представителей зодиакального круга.

Весы

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Эксперты по эзотерике утверждают, что золотые украшения нарушают движение энергии в теле воздушного знака, и препятствуют развитию его чакр. Запомните, почему Весам нельзя носить золото - если вы не хотите, чтобы из вашей жизни исчезли счастье, любовь и богатство, купите себе бронзу, которая является вашим оберегом.

Водолеи

Совет, почему Водолеям нельзя носить золото заключается в неоднозначном влиянии на самочувствие людей, рожденных под этим знаком. Астрологи считают, что благородный металл все-таки допустим, но не на регулярной основе. Если носить золото постоянно, здоровье Водолея пошатнется, начнутся головные боли, бессонница и тревожность.

Кстати, это та же причина, почему Козерогам нельзя носить золото - те, кто бережет свое здоровье или не отличается стойкостью иммунитета, должны пересмотреть свое отношение к этому металлу и не надевать золотые украшения без особого повода.

Девы

Земные представители знака обижаются, когда узнают, почему Девам нельзя носить золото. На самом деле, расстраиваться из-за невозможности носить те или иные украшения не стоит - зачем они нужны, если не приносят счастья? Золотые кольца или серьги пробуждают в Деве ненужный азарт, из-за чего человек теряет щепетильность, осторожность и практичность, помогающие ему в жизни. Энергия, к которой Дева не готова, принесет в жизнь тонну проблем, которые придется решать.

Рыбы

Самые мечтательные и загадочные представители созвездий тоже попали в этот список. Астрологи объясняют, почему Рыбам нельзя носить золото - этот металл делает человека слишком заметным, обязанным быть активным. Для Рыб, которым комфортнее "в тени", такая ситуация - стресс, а не помощник.

Почему Овнам нельзя носить золото

На этот вопрос у астрологов ответа нет - первый знак зодиакального круга оказался счастливчиком, и ему разрешено носить золотые украшения. Овны, как и Львы, и Стрельцы относятся к стихии Огня, поэтому любые оттенки желтого, оранжевого и красного им не навредят. Список тех, кому нельзя носить золото по гороскопу ни при каких обстоятельствах, составлен, а вот "огненные" личности будут чувствовать себя комфортно в украшениях из благородного металла. Главное - уметь ему соответствовать.

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