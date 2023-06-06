Первая зеркальная дата лета открывает врата Вселенной - не упустите шанс.

Дата 6.06 - один из самых энергетических мощных дней в году. Это первые летние сутки, когда Вселенная слышит просьбы и исполняет желания. Правда, здесь как раз следует быть осторожным. УНИАН рассказывает, как правильно провести день 6 июня 2023, чтобы изменить судьбу и что нельзя делать в зеркальную дату, чтобы не навлечь беду.

Что такое зеркальная дата

В календаре есть особенные дни, которые нумерологи называют зеркальными датами - когда комбинация чисел даты слева направо и наоборот читается одинаково.

Считается, что энергетика этой комбинации настолько сильна, что может поменять судьбу человека. В эти дни чаще, чем в другие, происходят разного рода мистические вещи, могут случаться неудачи или разного рода катаклизмы. Причем, иной раз подобные вещи могут случаться из-за нас самих - если мы неосознанно транслируем миру свои нехорошие мысли. Но можно сделать наоборот - посылать во врата Вселенной запросы, которые помогут исполнить желания.

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Зеркальная дата 6.06 и значение цифры 6

Часто в быту цифру 6 ассоциируют с числом дьявола и нечистой силы. Возможно, это потому, что в нумерологии шестерка означает победу телесной оболочки над менталом и материи над духом.

На самом деле, основное значение цифры 6 - это символ любви к людям, сострадания и готовности прийти на помощь. Также шестёрка символизирует 6 миров сансары - это духовный рост в тесном взаимодействии с другими людьми, спасение мира, желание сделать его лучше. То есть, главная задача шестерки - наполнять благодатью за счет помощи другим людям.

Нумерологическое значение зеркальной даты 6.06.2023 - это сумма всех этих цифр, которая равняется 1.

Число 1 в нумерологии - это новое начало, лидерство и уверенность. То есть, момент взять инициативу в свои руки, принимать решения и двигаться в новом направлении.

Что можно делать в зеркальную дату 6.06.2023

Магическая дата 6.06 - это возможность остановиться и подумать о жизни, переосмыслить то, что есть, и понять, чего хочется.

В этот день нужно:

составлять планы и мечтать;

мириться с теми, с кем в ссоре;

разрывать токсичные отношения;

слушать свой внутренний голос и обращаться с просьбами к Вселенной.

Все решения, принятые в этот день, приводят к желаемому.

В дату 6.06 также важно помогать другим людям, а если сможете приютить бездомное животное, то во многократ усилите положительную энергетику.

Что нельзя делать в зеркальную дату 6.06.2023

Главный запрет 6.06 - отказывать в помощи. Кроме этого, в зеркальную дату нельзя:

думать о плохом;

ругаться и желать зла другим;

встревать в конфликты.

Лучше сфокусироваться на своих целях и желаниях, советуют нумерологи.

Зеркальная дата - как правильно загадать желание

Зеркальная дата 6.06 - прекрасная возможность загадать желание.

Для этого возьмите лист бумаги, напишите на нем свое желание 6 раз – получится 6 строк. Сверните листок в трубочку, завяжите лентой и спрячьте в укромном месте - пока не сбудется.

Важный момент:загадыватьжелание, которое даже косвенным образом может навредить другим людям или живым существам - нельзя. Иначе, вместо желаемого, вы получите абсолютно противоположный результат. Будьте очень аккуратны с энергетикой этого дня.

Чтобы избавиться от плохого и навести порядок в жизни, можно зажечь две свечи, даже чайные, и проговорить: "Все, что ни делается, все - во благо. Все мне во благо". Пусть свечи немного погорят, а затем потушите их.

Ранее мы рассказывали, когда будут самые опасные дни в июне 2023 и чего следует избегать в это время.

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