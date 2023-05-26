Что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в тяжелые лунные дни.

Четыре дня в месяце, которые приходятся на смены фаз луны, считаюся самыми опасными, тяжелыми и неудачными. По лунному календарю это 9, 15, 23 и 29 сутки. Рассказываем, что такое сатанинские дни и что нельзя делать в сатанинские дни, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Сатанинские дни в июне 2023 - какие опасности подстерегают

В этом году астрологи называют сутки, когда происходит смена фаз луны, "дни Гекаты 2023" - в эти периоды луна находится под управлением этой древнегреческой богини тьмы и преисподней. В людях просыпаются темные стороны души, им сложно держать себя в руках и сохранять сосредоточенность.

Также в эти 4 дня повышается вероятность несчастных случаев, травматизм, количество аварий и любых возможных неприятных ситуаций.

Видео дня

Если вы задумались, какой сегодня день по лунному календарю, то ниже - советы астрологов для вас.

Дни Гекаты июнь 2023 - точное время

15 лунные сутки: 2-3 июня

Символом первого в июне дня Гекаты является Змея - мудрая, но искушающая соблазнами. Точное время - с 19:15 2 июня до 20:50 3 июня.

В этот период могут возникнуть осложнения, будьте осторожны с новыми знакомствами. Эмоции бьют через край, заставляя забыть о рассудке. Новых дел в этот день лучше не начинать, также рекомендуется перенести важные "бумажные" дела.

В то же время будет полезно заняться йогой, сходить на массаж или погрузиться в медитацию, заниматься саморазвитием. Во избежание ненужных трат сохраняйте спокойствие и осознанность во время покупок. Организаторы распродаж, ярмарок и других акций рассчитывают, что в этот день покупатели на эмоциях будут грести товары лопатой.

23 лунные сутки: 11-12 июня

Символом второго в июне дня Гекаты считается Крокодил - освобождающий от ограничений, двигающийся против течения. Точное время - с 01:26 11 июня до 01:33 12 июня.

В этот период не поддавайтесь жажде мщения, провокациям. Терпение и мягкость помогут пережить этот энергетически нестабильный, тяжелый день. Не проявляйте агрессию, контролируйте эмоции, будьте максимально внимательны. Старайтесь обходить стороной потенциально конфликтные ситуации, чтобы не наломать дров и не совершить непоправимого.

Что можно делать в 23 лунный день - эти сутки благоприятны для благотворительности, прощения и примирения. Такая двойственность объясняется тем, что вторым символом 23 лунного дня является Черепаха, бессмертная и духовно сильная. Хорошо заняться повседневными домашними хлопотами, укрепляющими здоровье мероприятиями.

Также сильная энергетика этого дня поможет справиться с тяжелыми проблемами, важными вопросами, давно требующих решения. Главное, направить энергию в нужное русло, а не растратить ее на пустячные склоки.

29 лунные сутки: 17-18 июня

Символом третьего в июне дня Гекаты считается Спрут. Точное время - с 02:32 17 июня до 03:03 18 июня.

Эзотерики предупреждают, что не все люди способны противостоять мощнейшей энергетике итогового дня лунного месяца, самого тяжелого из всех. Будьте готовы к чему угодно - предательству, взрывным ситуациям, грозящим перейти в многолетнюю враждебность.

Лучше всего отпустить ситуацию, не ввязыватся в конфликты, отменить все встречи и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Займитесь творчеством, также полезно провести мероприятия для очищения организма.

Избегайте крупных покупок, подписания важных документов, любых серьезных поворотных моментов. Также избегайте потенциально небезопасных ситуаций. Не лезьте на рожон, не поддавайтесь назойливым предложениям и доверьтесь интуиции.

9 лунные сутки: 26-27 июня

Символом четвертого дня Гекаты в июне является Летучая мышь. Точное время - с 12:36 26 июня до 13:54 27 июня.

День будит в человеке темные стороны, погружает в иллюзии. Не принимайте подозрительных предложений, не встревайте в аферы, не начинайте новых дел, ни в коем случае не планируйте свадьбу.

Чтобы забыть, что такое сатанинский день, проведите его спокойно. Повседневные дела отвлекут вас от возможных беспричинных ссор, которыми грозит 9 лунный день. Любая деятельность, кроме творческой, требует повышенного внимания и осознанного подхода. Держите себя в руках, чтобы минимизировать воздействие негативной энергетики.

Чем может помочь Геката - немного мифологии

Несмотря на то, что сейчас Геката считается покровительницей тьмы, черного колдовства, некромантии, изначально она не была такой темной богиней. Наоборот, у Гекаты просили удачи, мудрости, успехов в торговых предприятиях.

Научитесь направлять ее энергию, которая бьет ключом во время смены фаз луны, на позитив, и сможете выйти на новый, более качественный уровень познания и самореализации.

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