Экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад и увидел, что Запорожье и Запорожскую область в ближайшие недели ждут интенсивные обстрелы.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев сделал таро-прогноз по военной ситуации в регионах страны и отметил, что в Запорожской области на конец сентября и начало октября сохраняется высокий уровень опасности.

Людей, которые остаются там, Гордеев просит не игнорировать воздушные тревоги и в случае даже незначительной опасности срочно следовать в укрытие.

"Очень много прилетов, готовьтесь, люди мои. Очень много прилетов, очень много негативной ситуации, очень много пострадавших будет. Если вы там находитесь, я вас очень прошу, уезжайте оттуда, если можете. Если не можете - держитесь, и каждый раз, когда будет воздушная тревога, сразу прячьтесь. Потому что очень-очень плохие карты выпадают", - сказал Гордеев.

Также таролог уточнил сроки, в которые может быть стабилизация обстановки там.

"Наладится это в период от пяти дней до пяти недель. Прячьтесь, потому что будет ужас", - резюмировал Макс Гордеев.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда полностью освободят Восток Украины.

Также УНИАН писал, что таролог назвала месяц, когда Украина может победить оккупантов.

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