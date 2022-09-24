Как утверждает Анна Ефремова, в 2023 году война продолжится.

Известный таролог Анна Ефремова сделала развернутый таро-прогноз по войне в Украине. Она утверждает, что в следующем году военные действия продолжатся, однако будет определенная пауза.

Эта пауза будет взята российской стороной из-за того, что у них будет острая нехватка вооружения или "живой силы". Детальнее Ефремова рассказала в своем блоге.

"Первая половина года вряд ли остановит войну в целом. Здесь показано, 7-9 месяцев - это промежуток времени, в который Украина реально может получить шанс на победу. И такие надежды в принципе у Зеленского в данном случае. Он реально на это надеется, понимает это, даже как-то это просчитывает. Но здесь нужно быть очень аккуратными, потому что когда у тебя все идет так, как ты хочешь, главное не возгордиться", - отметила Анна Ефремова.

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Также она добавила, что со стороны оккупантов еще будут попытки и обстреливать, и оккупировать украинские территории.

Напомним, астролог назвала дату, когда в Украине закончится "горячая" фаза войны.

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