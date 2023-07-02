У этих знаков будут одни проблемы.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в июле могут столкнуться с серьезными проблемами. Им придется молниеносно принимать решение, чтобы не остаться в дураках.

Рак

Раки могут поссориться со своей второй половинкой, что очень сильно ударит по ним. Вы будете находиться в отчаянии, поэтому можете натворить глупостей. Не бросайтесь во все тяжкие, не злоупотребляйте алкоголем. Лучший для вас вариант - откровенно поговорить с любимым человеком и выяснить, что ему не хватает в ваших отношениях. Расскажите и о своих чувствах. Только так у вас появится шанс на спасение отношений, которые дали серьезную трещину.

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Кроме того, постарайтесь больше времени уделить партнеру. Так вы сможете эмоционально сблизиться и решить все свои проблемы.

Близнецы

Близнецы могут сильно пострадать в плане работы. Скорее всего, среди вашего окружения есть люди, которые не рады вашим успехам. Это значит, что они будут пытаться вставлять вам палки в колеса. Будьте бдительными.

Также вам не рекомендуется принимать в свой круг общения новых людей, так как среди них могут быть те, кто захочет вами воспользоваться. В целом июль - это проверка на прочность как вас, так и вашего окружения.

Напомним, двум знакам Зодиака грандиозно повезет в июле.

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