По ее словам, это может произойти уже в 2022 году.

Астролог Александра Ивашина дала прогноз, когда Вооруженные силы Украины освободят наши территории от российских оккупантов.

На своей странице в Facebook она написала, что большая часть украинских территорий может быть освобождена уже 30 октября 2022 года, как раз в тот период, который станет для нашей страны судьбоносным.

Ивашина отметила, что в этот период контрнаступление ВСУ будет продолжаться. Также в этот день образуется аспект квиконс между Марсом и Плутоном в Козероге, а это значит, что будет аспект возврата украинских территорий.

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"В эти даты образуется аспект квиконс между Марсом и Плутоном в Козероге. А мы помним, что война началась практически на соединении этих двух планет. Масштабное наступление привело к захвату территорий. И вот на одной из вершин петли образуется квиконс. А это аспект возврата и бумеранга. Так что вывод напрашивается сам", ‒ написала эксперт.

Она добавила, что, если для Украины это будет положительный период, то для России - нет. Там будут ссоры, скандалы, активизация агрессии и обвинений в адрес своей верхушки и друг друга.

Напомним, ранее экстрасенс напугал прогнозом по войне в Украине.

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