Зимой, по прогнозу астролога, будет "очень понятная фаза" в войне против Украины.

Астролог и хиромант Владимир Бадиян прогнозирует, что полномасштабная война в Украине должна закончиться в середине февраля 2023 года. На этот период, как он предусматривает, должны прийтись переговоры и завершение боевых действий.

Как рассказал астроэксперт в интервью "Мой мир", война сойдет на нет в феврале, возможно, в марте.

"По моим предсказаниям, 12-22 февраля уже должно быть что-то очень понятное. Рассчитывать, что эта война будет на много лет, нет, карты не показывают", - говорит Бадиян.

Он уточнил, что максимум полномасштабное вторжение продлится до лета 2023-го. Но все равно будет затишье, будут переговоры.

Когда завершится война в Украине: прогноз от экстрасенса Сергея Кобзаря

Экстрасенс Сергей Кобзарь ответил на вопрос, который беспокоит всех жителей Украины, - когда закончится война, подло начатая Россией.

"Если мы пофантазируем, что у нас есть стена какая-то, мы закрылись, мы живем относительно похожей жизнью к тому, которая была... Мой прогноз - это минимум 3 года. В общем, я думаю, лет 5", - спрогнозировал экстрасенс сроки завершения войны в Украине.

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