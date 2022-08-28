Ситуация в Украине обострится, прогнозирует Цыбульская.

Таролог и экстрасенс Рубина Цыбульская спрогнозировала серьезное обострение и кардинальные изменения на войне в Украине в сентябре.

Свой прогноз она сделала на YouTube.

"Месяц будет очень острый. Будут наноситься удары хаотично даже по тем территориям, по которым их не было ранее. Враг будет ужесточать свои действия, – заявила таролог. – В страну заходит сильное, мощное страшное оружие, которое ждали очень давно… Дьявол будет готовить ответный удар. Появится угроза катастрофы". Відео дня:

По прогнозу Цыбульской, на фронте начнутся активные кровавые боевые действия, ВСУ продолжат уничтожать позиции и склады боеприпасов оккупантов, выгоняя их с захваченных территорий.

При этом серьезно усилится угроза для мирных жителей оккупированных земель, предупредила таролог.

В конце сентября ожидаются особенные победы и успехи ВСУ, добавила Цыбульская.

Ранее астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная война в Украине не закончится до конца текущего года: скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

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