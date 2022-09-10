Украинцев призвали быть осторожными в ближайшие дни.

С 10 до 13 сентября Украину ждут кульминационные дни. У ВСУ будут новые и долгожданные победы.

Такой прогноз сделал украинский экстрасенс и таролог Роман Шептицкий, разложив карты.

"Ожидаются дальнейшие победы ВСУ, борьба, которая будет давать результат. Много, конечно, угроз остается от врага. Обстрелы могут усиливаться в эти дни на отдельных территориях", – отметил он. Видео дня

По его словам, в эти дни ситуация будет обостряться максимально, потому что враг – в панике, не знает, что делать.

Экстрасенс отметил, что "зло бесится", он призвал всех быть осторожными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Ранее астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная война в Украине не закончится до конца текущего года: скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

А экстрасенс Рубина Цыбульская предупредила о начале нового и крайне сложного этапа войны в Украине.

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